СМИ назвали срок исчерпания средств на оборону у Украины

У Украины остались средства на оборону от российской агрессии только на два месяца, до начала июня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники внутри и вне страны.

С начала полномасштабного вторжения России Украина полагалась на помощь союзников, однако сейчас у страны уже не хватает денег на покрытие расходов.

В октябре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для продолжения сопротивления России стране в 2026 году понадобятся 120 миллиардов долларов. Он отмечал, что это минимальная сумма, которая необходима для покрытия потребностей Украины.

При этом, по словам Шмыгаля, Украина самостоятельно способна покрыть лишь половину от названной суммы, оставшуюся часть Киев надеется получить от союзников. В декабре 2025 года страны ЕС согласовали выдачу кредита Украине в размере 90 миллиардов евро (103,5 миллиарда долларов).

Однако затем решение было заблокировано Венгрией. Премьер-министр страны Виктор Орбан настаивает на том, что Киев пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис, блокируя поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Украина отрицает эти обвинения и утверждает, что «Дружба» повреждена после российской атаки, а на ее восстановление потребуется несколько недель. Страна приняла предложение ЕС, который решил помочь Киеву возобновить поставки энергоресурсов по трубопроводу.

В начале марта Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе Механизма расширенного финансирования. Его размер составил 1,5 миллиарда долларов, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетманчук рассказала Bloomberg, что Киев сталкивается со сложностями в поиске доноров для закупки оружия из США по программе PURL. В последнее время к программе, в рамках которой страны НАТО закупают оружие у США и передают его Украине, присоединился только один участник — Великобритания.