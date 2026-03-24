Samsung умышленно замедлял смартфоны

2 минуты чтения 12:47

Высокий суд Сеула обязал южнокорейскую транснациональную корпорацию Samsung Electronics выплатить компенсацию почти двум тысячам пользователей за специальное замедление смартфонов без должного уведомления. Об этом сообщает The Chosun Daily.

Речь идет о смартфонах Samsung Galaxy S22, которые компания выпустила еще в 2022 году. Как выяснилось, разработчики внедрили в устройства функцию Game Optimizing Service (GOS), которая автоматически снижает нагрузку на процессор и предотвращает перегрев за счет регулирования производительности графического процессора и уменьшения разрешения экрана. 

В том же году пользователи подали коллективную жалобу в суд и заявили, что Samsung Electronics намеренно не предупреждал о том, что GOS снижает производительность устройств. По их словам, компания вводила их в заблуждение относительно реальной мощности и возможностей смартфонов. 

Суд первой инстанции признал, что Samsung Electronics распространял вводящую в заблуждение информацию и рекламу, которая могла дезинформировать потребителей. Тем не менее, пользователям отказали в выплате компенсации.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Тогда они коллективно подали апелляцию, и в декабре того же года суд рекомендовал сторонам попытаться урегулировать спор через медиацию. Несмотря на три проведенные сессии, соглашение не было достигнуто.

В феврале 2026 года Высокий суд Сеула применил процедуру принудительной медиации, в результате которой Samsung Electronics обязали выплатить компенсацию каждому из 1 882 заявителей. 

Принудительная медиация — это механизм, при котором суд предлагает справедливое решение, если сторонам не удается достичь согласия самостоятельно.

Изначально пользователи просили суд обязать компанию выплатить им компенсацию в размере 300 тысяч вон (200 долларов США) на каждого человека. Однако о том, сколько компания по итогу выплатит заявителям, публично не сообщается.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
