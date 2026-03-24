Samsung умышленно замедлял смартфоны

Высокий суд Сеула обязал южнокорейскую транснациональную корпорацию Samsung Electronics выплатить компенсацию почти двум тысячам пользователей за специальное замедление смартфонов без должного уведомления. Об этом сообщает The Chosun Daily.

Речь идет о смартфонах Samsung Galaxy S22, которые компания выпустила еще в 2022 году. Как выяснилось, разработчики внедрили в устройства функцию Game Optimizing Service (GOS), которая автоматически снижает нагрузку на процессор и предотвращает перегрев за счет регулирования производительности графического процессора и уменьшения разрешения экрана.

В том же году пользователи подали коллективную жалобу в суд и заявили, что Samsung Electronics намеренно не предупреждал о том, что GOS снижает производительность устройств. По их словам, компания вводила их в заблуждение относительно реальной мощности и возможностей смартфонов.

Суд первой инстанции признал, что Samsung Electronics распространял вводящую в заблуждение информацию и рекламу, которая могла дезинформировать потребителей. Тем не менее, пользователям отказали в выплате компенсации.

Тогда они коллективно подали апелляцию, и в декабре того же года суд рекомендовал сторонам попытаться урегулировать спор через медиацию. Несмотря на три проведенные сессии, соглашение не было достигнуто.

В феврале 2026 года Высокий суд Сеула применил процедуру принудительной медиации, в результате которой Samsung Electronics обязали выплатить компенсацию каждому из 1 882 заявителей.

Принудительная медиация — это механизм, при котором суд предлагает справедливое решение, если сторонам не удается достичь согласия самостоятельно.

Изначально пользователи просили суд обязать компанию выплатить им компенсацию в размере 300 тысяч вон (200 долларов США) на каждого человека. Однако о том, сколько компания по итогу выплатит заявителям, публично не сообщается.