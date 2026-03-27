Бобры за год изменили природу в британском графстве и удивили ученых

2 минуты чтения 15:39

Бобры, вновь выпущенные в дикую природу на юге Великобритании, за год заметно изменили экосистему региона и способствовали восстановлению биоразнообразия. Об этом говорится в отчете природоохранной организации National Trust, сообщает газета The Guardian.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Речь идет о проекте по возвращению бобров в дикую природу графства Дорсет — впервые с момента их исчезновения около 400 лет назад из-за охоты. За 12 месяцев животные построили плотину длиной около 35 метров, замедлив течение ручья и сформировав глубокий водоем, который стал средой обитания для множества видов животных.

По данным специалистов, благодаря деятельности бобров увеличилось количество света в лесной зоне, что улучшило условия для растений, насекомых, амфибий, птиц и летучих мышей. Камеры наблюдения зафиксировали появление новых видов животных, включая выдр и сов, а также различных водоплавающих птиц.

Кроме того, камеры засняли спаривание двух бобров, что, по мнению экспертов, свидетельствует об их успешной адаптации к новой среде и возможном появлении потомства уже этим летом.

При этом проект столкнулся и с трудностями. Одна из самок вскоре после выпуска покинула водоем и оказалась в прибрежном городе Суонедж, преодолев несколько километров. Животное поймали и вернули обратно.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Позднее пара бобров была замечена возле очистных сооружений, после чего территорию огородили. Еще один самец, выпущенный в другой части водоема, был найден погибшим в заливе, предположительно, из-за отравления соленой водой.

В организации National Trust подчеркнули, что подобные сложности неизбежны при работе с дикой природой. Тем не менее специалисты отмечают, что влияние бобров на окружающую среду оказалось значительным: замедление течения воды может также снизить риск подтопления близлежащих дорог во время сильных дождей.

Проект предусматривает выпуск от 10 до 25 взрослых особей, а следующий этап расселения бобров запланирован на осень.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля