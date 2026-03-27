Бобры за год изменили природу в британском графстве и удивили ученых

Бобры, вновь выпущенные в дикую природу на юге Великобритании, за год заметно изменили экосистему региона и способствовали восстановлению биоразнообразия. Об этом говорится в отчете природоохранной организации National Trust, сообщает газета The Guardian.

Речь идет о проекте по возвращению бобров в дикую природу графства Дорсет — впервые с момента их исчезновения около 400 лет назад из-за охоты. За 12 месяцев животные построили плотину длиной около 35 метров, замедлив течение ручья и сформировав глубокий водоем, который стал средой обитания для множества видов животных.

По данным специалистов, благодаря деятельности бобров увеличилось количество света в лесной зоне, что улучшило условия для растений, насекомых, амфибий, птиц и летучих мышей. Камеры наблюдения зафиксировали появление новых видов животных, включая выдр и сов, а также различных водоплавающих птиц.

Кроме того, камеры засняли спаривание двух бобров, что, по мнению экспертов, свидетельствует об их успешной адаптации к новой среде и возможном появлении потомства уже этим летом.

При этом проект столкнулся и с трудностями. Одна из самок вскоре после выпуска покинула водоем и оказалась в прибрежном городе Суонедж, преодолев несколько километров. Животное поймали и вернули обратно.

Позднее пара бобров была замечена возле очистных сооружений, после чего территорию огородили. Еще один самец, выпущенный в другой части водоема, был найден погибшим в заливе, предположительно, из-за отравления соленой водой.

В организации National Trust подчеркнули, что подобные сложности неизбежны при работе с дикой природой. Тем не менее специалисты отмечают, что влияние бобров на окружающую среду оказалось значительным: замедление течения воды может также снизить риск подтопления близлежащих дорог во время сильных дождей.

Проект предусматривает выпуск от 10 до 25 взрослых особей, а следующий этап расселения бобров запланирован на осень.