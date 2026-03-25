Звезда сериала «Постучись в мою дверь» стала фигурантом дела о наркотиках

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел по делу о наркотиках. Она известна по роли Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь», сообщает Cumhuriyet.

По данным издания, ордера выданы в отношении еще как минимум 15 человек, 14 из них уже задержаны. Среди фигурантов расследования также оказался бывший партнер актрисы — предприниматель Хакан Сабанджи. Их планируют допросить в рамках уголовного дела о запрещенных веществах.

Сама Эрчел заявила, что уже около месяца находится за границей из-за учебы и узнала о выданном ордере из сообщений СМИ. По ее словам, она намерена вернуться в Турцию и дать показания. «Я человек, который любит свою страну и доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — сказала актриса.

Как отмечают турецкие СМИ, расследование связано с резонансным делом о хранении наркотиков и сутенерстве, в рамках которого ранее уже прошла серия задержаний. Среди подозреваемых оказались представители шоу-бизнеса, модели и топ-менеджмент главных турецких футбольных клубов.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

В частности, по этому делу задержали исполнителя одной из главных ролей в популярном сериале «Клюквенный щербет», актера Догукана Гюнгера. По информации прокуратуры, часть фигурантов расследования находится за пределами страны, еще один человек уже отбывает наказание по другому делу. Полный список подозреваемых турецкие власти официально не раскрывают. Расследование продолжается.

Сериал «Постучись в мою дверь» с участием Ханде Эрчел вышел в 2020 году и быстро стал одним из самых заметных турецких проектов в России. По данным сервиса «Кинопоиск», в 2022 году он занял первое место по просмотрам среди всех сериалов у российских зрителей. После выхода проекта Эрчел стала одной из самых узнаваемых турецких актрис в стране, а в 2024 году у сериала появилась официальная российская адаптация.