EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» стала фигурантом дела о наркотиках

2 минуты чтения 13:48

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел по делу о наркотиках. Она известна по роли Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь», сообщает Cumhuriyet.

По данным издания, ордера выданы в отношении еще как минимум 15 человек, 14 из них уже задержаны. Среди фигурантов расследования также оказался бывший партнер актрисы — предприниматель Хакан Сабанджи. Их планируют допросить в рамках уголовного дела о запрещенных веществах.

Сама Эрчел заявила, что уже около месяца находится за границей из-за учебы и узнала о выданном ордере из сообщений СМИ. По ее словам, она намерена вернуться в Турцию и дать показания. «Я человек, который любит свою страну и доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — сказала актриса.

Как отмечают турецкие СМИ, расследование связано с резонансным делом о хранении наркотиков и сутенерстве, в рамках которого ранее уже прошла серия задержаний. Среди подозреваемых оказались представители шоу-бизнеса, модели и топ-менеджмент главных турецких футбольных клубов. 

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

В частности, по этому делу задержали исполнителя одной из главных ролей в популярном сериале «Клюквенный щербет», актера Догукана Гюнгера. По информации прокуратуры, часть фигурантов расследования находится за пределами страны, еще один человек уже отбывает наказание по другому делу. Полный список подозреваемых турецкие власти официально не раскрывают. Расследование продолжается.

Сериал «Постучись в мою дверь» с участием Ханде Эрчел вышел в 2020 году и быстро стал одним из самых заметных турецких проектов в России. По данным сервиса «Кинопоиск», в 2022 году он занял первое место по просмотрам среди всех сериалов у российских зрителей. После выхода проекта Эрчел стала одной из самых узнаваемых турецких актрис в стране, а в 2024 году у сериала появилась официальная российская адаптация.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля