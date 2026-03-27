Отец решил избежать алиментов и сдал ДНК своего друга

В Великобритании суд вынес приговор мужчине, который отказался платить алименты на своего ребенка и заплатил другу, чтобы тот сдал ДНК-тест вместо него. Об этом сообщает Daily Mail.

59-летний бывший военный Гарет Ллойд состоял в отношениях с женщиной, имя которой не называется, с 2012 по 2018 годы. Спустя пять лет после расставания женщина связалась с Ллойдом и сообщила, что забеременела от него и родила ребенка. В это же время она подала на него заявление в Службу по алиментам.

«Это не мое, избавляйся», — ответил ей Ллойд.

Тогда мужчину попросили сдать ДНК-тест, однако тот долгое время отказывался. Власти пошли на сторону женщины и вынесли постановление о взыскании алиментов с его дохода. Тогда Ллойд решил заключить «сделку» со своим другом Филлиппом Джонсом и предложил заплатить ему деньги, чтобы тот сдал вместо него ДНК-тест. Джонс согласился.

Прокурор Гарри Диккенс рассказал, что результат ДНК-теста, соответственно, вышел отрицательным, однако бывшая партнерша Ллойда оспорила это утверждение и власти начали расследование. Следователи изучили мобильный телефон Ллойда и обнаружили там соответствующую переписку с Джонсом, которую они вели перед сдачей ДНК-теста. Геолокация смартфона Джонса, в свою очередь, подтвердила, что он приходил в клинику.

Повторный ДНК-тест подтвердил обман. Ллойда и Джонса арестовали. Оба позднее признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества.

«Вы думали только о себе. Не о своей бывшей партнерше, не о ребенке, отцом которого вы стали, и даже не о чести, которую вы должны были сохранять, так как вы служите своей стране», — заявила судья Ванесса Фрэнсис, обращаясь к Ллойду.

Сумма по алиментам, которые Ллойд должен выплатить на ребенка составили 12,4 тысячи фунтов стерлингов (16,5 тысячи долларов). Адвокат Ллойда Оуэн Уильямс, заявил сказал, что мужчина «глубоко раскаивается и испытывает стыд» за случившееся. По его словам, Ллойд уже выплатил почти всю сумму и теперь старается наладить отношения с дочерью.

Суд назначил Ллойду год лишения свободы условно и 100 часов общественных работ, а Джонсу — три месяца условно.