Названы самые красивые места планеты

Журнал Time Out опубликовал новую версию рейтинга самых красивых мест на планете. В этот раз в него добавили семь новых мест, в том числе старую часть города Болонья (седьмое место), библиотеку при Музее Моргана в Нью-Йорке (третье место) и горный хребет Пикос-де-Эуропа на севере Испании.

Составители рейтинга отметили, что он является субъективным и не претендует на исчерпывающее отражение всех наиболее красивых мест планеты, однако он основан на реальном опыте авторов-путешественников журнала.

В тройку самых красивых мест, помимо Пикос-де-Эуропа, который авторы назвали одним из самых компактных горных хребтов в мире, и американской библиотеки, вошел также Национальный парк Комодо в Индонезии. Там со смотровой площадки можно увидеть три гигантских залива с белым, черным и розовым песком одновременно.

В топ-5 рейтинга попали долина Дору на севере Португалии, которая считается старейшим винодельческим регионом и родиной портвейна, и малонаселенный района Биг-Сур на побережье Калифорнии, где горный хребет Санта-Лусия резко обрывается к побережью Тихого океана.

В десятку самых красивых мест вошли озеро Алсуотер, второе по величине озера Великобритании, гранитный мыс Капо Теста в северной части Сардинии, водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве в Африке, известный как самый большой водопад в мире, и долина Пунакха в Бутане.

Ранее World Happiness Report опубликовал рейтинг самых счастливых стран мира. Первое место девятый год подряд заняла Финляндия. На втором и третьем местах оказались Исландия и Дания соответственно.