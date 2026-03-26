Пережившая групповое изнасилование и попытку самоубийства женщина получит эвтаназию

2 минуты чтения 10:32

Ноэлия Кастильо Рамос, 25-летняя жительница Каталонии, получит первую в Испании эвтаназию по причине депрессии. Об этом сообщает местный телеканал Telecinco. Женщина добивалась процедуры два года, ее должны сделать 26 марта.

По данным Telecinco, Конституционный суд и Европейский суд по правам человека подтвердили право Ноэлии на эвтаназию, хотя ее семья была против. Ее отец пытался остановить эвтаназию через суд, утверждая, что женщина страдает расстройством личности, которое влияет на ее решения.

Ноэлия выросла в «сложной семейной обстановке» и провела часть своего детства под защитой органов опеки, отмечает Telecinco. Она подверглась групповому изнасилованию и в 2022 году попыталась покончить с собой, выпрыгнув с пятого этажа. До этого у женщины также были попытки суицида. 

Ноэлия получила тяжелые травмы. «С тех пор она парализована и живет с постоянной болью, в условиях сильной зависимости и с ограниченной поддержкой, что привело к ее пребыванию в различных учреждениях по уходу», — сообщает Telecinco. Последний раз она выкладывала что-либо в соцсетях в 2015 году.

Весной 2024 года Ноэлия начала процесс подачи заявления на эвтаназию. Ее случай был рассмотрели различные медицинские специалисты, которые пришли к выводу, что женщина страдает от серьезного и изнуряющего заболевания и что она полностью способна принять это решение.

«Моя повседневная жизнь ужасна и мучительна», — говорила Ноэлия, пока ее дело рассматривали в судах. По ее словам, с каждым днем ​​ей становилось «труднее контролировать ситуацию и терпеть». Дядя Ноэлии рассказал Telecinco, что «он бы никогда не смог смириться со смертью племянницы, но нужно представить себе, какие страдания» она испытывает.

