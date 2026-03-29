Власти Ирана начали набирать в армию детей

Иранские силы безопасности снизили минимальную возрастную планку для новобранцев до 12 лет. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление иранского военного чиновника на государственном телевидении.

По его словам, официальный Тегеран начал кампанию по набору добровольцев под названием «За Иран», в рамках которой взять в руки оружие могут иранские дети. Как сообщается, несовершеннолетних солдат планируется использовать для работы на контрольно-пропускных пунктах и выполнения других задач в Тегеране во время войны с США и Израилем.

В свою очередь, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Рахим Надали в интервью государственному телевидению сообщил, что дети в возрасте от 12 лет будут помогать Корпусу и молодежному добровольческому ополчению «Басидж» в противостоянии США, выполняя задачи по сбору данных и оперативному патрулированию.

Накануне американская газета Washington Post сообщила о том: что администрация США готовится к проведению наземной операции в Иране, которая может продлиться от недели до «пары месяцев».

«С чего начинается Родина?» Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого Криминал 27 минут чтения

По словам источников издания, речь идет не о полномасштабном вторжении, а о серии рейдов силами специальных операций и регулярной пехоты с целью обнаружения и уничтожения вооружений, способных атаковать суда в Ормузском проливе.

При этом собеседники газеты отметили, что наземная операция сопряжена с повышенными рисками для личного состава американской армии, а потери в живой силе поставят под удар администрацию действующего президента США Дональда Трампа.