Власти начали готовить россиян к большим потерям во время весеннего наступления

Российские официальные лица начали транслировать в информационную повестку нарратив о неизбежности больших потерь во время весеннего наступления российской армии. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают началом информационной кампании заявление председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова от 26 марта. В разговоре с представителем портала News.ru депутат заявил о тяжелых боях в районе Константиновки и сложной ситуации на фронте.

ISW отмечает, что в ближайшие месяцы Россия, вероятно, предпримет попытку атаки на украинский «пояс крепостей». Этим словосочетанием, как отмечают «Важные истории», называют линию укреплений длиной в 50 километров с севера на юг близ городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Эксперты отмечают, что Россия уже пыталась сделать это дважды в 2014 и 2022 годах, но оба раза потерпела неудачу. С учетом текущей ситуации на фронте достижение цели может занять у России несколько лет, считают в ISW.

Картаполов заявлял, что, по его мнению, пока нет оснований говорить о «триумфальном» наступлении России. Он отметил, что украинские войска долгое время готовили Константиновку к обороне, поэтому армии России придется вести тяжелые бои.

При этом в Кремле осознают, что Россия может не справиться с захватом «пояса крепостей», поэтому требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса, пишет ISW. Этого же требуют от Киева США, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Политик назвал укрепления в регионе созданными войсками Украины гарантиями безопасности страны и отказался менять их на гарантии безопасности от США, которые потребуют провести отступление. По его словам, Вашингтон выдвигает это условие по требованию Кремля.