EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Власти начали готовить россиян к большим потерям во время весеннего наступления

2 минуты чтения 11:49

Российские официальные лица начали транслировать в информационную повестку нарратив о неизбежности больших потерь во время весеннего наступления российской армии. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Аналитики считают началом информационной кампании заявление председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова от 26 марта. В разговоре с представителем портала News.ru депутат заявил о тяжелых боях в районе Константиновки и сложной ситуации на фронте. 

ISW отмечает, что в ближайшие месяцы Россия, вероятно, предпримет попытку атаки на украинский «пояс крепостей». Этим словосочетанием, как отмечают «Важные истории», называют линию укреплений длиной в 50 километров с севера на юг близ городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Эксперты отмечают, что Россия уже пыталась сделать это дважды в 2014 и 2022 годах, но оба раза потерпела неудачу. С учетом текущей ситуации на фронте достижение цели может занять у России несколько лет, считают в ISW. 

Картаполов заявлял, что, по его мнению, пока нет оснований говорить о «триумфальном» наступлении России. Он отметил, что украинские войска долгое время готовили Константиновку к обороне, поэтому армии России придется вести тяжелые бои. 

При этом в Кремле осознают, что Россия может не справиться с захватом «пояса крепостей», поэтому требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса, пишет ISW. Этого же требуют от Киева США, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Политик назвал укрепления в регионе созданными войсками Украины гарантиями безопасности страны и отказался менять их на гарантии безопасности от США, которые потребуют провести отступление. По его словам, Вашингтон выдвигает это условие по требованию Кремля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
