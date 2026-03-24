Ученые обнаружили ранее неизвестные виды змей и гекконов

Ученые из организации Fauna & Flora Cambodia в сотрудничестве с Министерством окружающей среды провели исследования биоразнообразия в малоизученных известняковых пещерах Камбоджи. Там они нашли несколько видов, ранее неизвестных науке, передает CNN.

В отчете сказано, что исследование проводилось с ноября 2023 года по июль 2025 года. За это время ученые изучили 64 пещеры на 10 холмах и теперь опубликовали результаты. Среди найденных новых видов — бирюзовая гадюка, летающая змея, несколько видов гекконов, две микроскопические улитки и две многоножки.

Гадюка и три недавно обнаруженных вида гекконов все еще находятся на стадии официального присвоения названий и характеристик. Остальные находки были официально признаны в ходе исследования биоразнообразия.

Как пишет CNN, холмы и пещеры в Камбодже, исследованные учеными, образовались в результате разрушения горных пород с образованием больших пещерных источников, ручьев и карстовых воронок. Каждый из них изолирован и представляет собой отдельную «островную лабораторию» эволюции, в которой живет множество различных форм жизни, адаптировавшихся к своей нишевой среде обитания.

Биолог-эколог Пабло Синовас, возглавлявший исследование, рассказал CNN, что ученые в основном занимались изучением пещер ночью, когда их обитатели наиболее активны. Согласно отчету, в некоторых пещерах региона обитает до миллиона летучих мышей, хотя исследовательская группа не входила в пещеры с большими колониями летучих мышей из-за опасений за здоровье.

Синовас отметил, что нынешнее исследование лишь «затронуло поверхность» биоразнообразия, которое еще предстоит открыть в экосистемах более широкого ландшафта Камбоджи. Карстовые ландшафты занимают около 9% ее территории, и большинство из них еще не извучены.