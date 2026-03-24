Ученые обнаружили ранее неизвестные виды змей и гекконов

2 минуты чтения 12:24

Ученые из организации Fauna & Flora Cambodia в сотрудничестве с Министерством окружающей среды провели исследования биоразнообразия в малоизученных известняковых пещерах Камбоджи. Там они нашли несколько видов, ранее неизвестных науке, передает CNN.

В отчете сказано, что исследование проводилось с ноября 2023 года по июль 2025 года. За это время ученые изучили 64 пещеры на 10 холмах и теперь опубликовали результаты. Среди найденных новых видов — бирюзовая гадюка, летающая змея, несколько видов гекконов, две микроскопические улитки и две многоножки.

Гадюка и три недавно обнаруженных вида гекконов все еще находятся на стадии официального присвоения названий и характеристик. Остальные находки были официально признаны в ходе исследования биоразнообразия. 

Как пишет CNN, холмы и пещеры в Камбодже, исследованные учеными, образовались в результате разрушения горных пород с образованием больших пещерных источников, ручьев и карстовых воронок. Каждый из них изолирован и представляет собой отдельную «островную лабораторию» эволюции, в которой живет множество различных форм жизни, адаптировавшихся к своей нишевой среде обитания.

Биолог-эколог Пабло Синовас, возглавлявший исследование, рассказал CNN, что ученые в основном занимались изучением пещер ночью, когда их обитатели наиболее активны. Согласно отчету, в некоторых пещерах региона обитает до миллиона летучих мышей, хотя исследовательская группа не входила в пещеры с большими колониями летучих мышей из-за опасений за здоровье.

Синовас отметил, что нынешнее исследование лишь «затронуло поверхность» биоразнообразия, которое еще предстоит открыть в экосистемах более широкого ландшафта Камбоджи. Карстовые ландшафты занимают около 9% ее территории, и большинство из них еще не извучены.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории