СМИ: мужчина оказался за решеткой после раздачи милостыни

Британский турист Сэм Раштон оказался в заключении в Марокко после того, как раздал милостыню местным детям. Об этом пишут таблоиды Daily Mail и The Sun.

Мужчина находился в стране в отпуске — он увидел несколько просящих милостыню детей и решил им помочь. Подростки попросили у него купить несколько товаров — сухое молоко и растительное масло.

После этого Раштон решил организовать сбор средств для помощи детям — он опубликовал пост в Facebook, в котором попросил пожертвовать на молоко, еду, подгузники и другие товары.

Мать Раштона рассказала Daily Mail, что ее сын смог собрать «щедрые пожертвования» и решил отчитаться о потраченных средствах, засняв процесс покупки, перемещения и раздачи помощи детям.

Однако сразу после этого его задержали власти — они обвинили мужчину в том, что, снимая нуждающихся детей без их согласия, он «позорит» Марокко. Позже Раштона перевозили между полицейскими участками — он провел за решеткой несколько часов.

При этом у него на несколько дней забрали телефон и паспорт. Из-за этого британец не мог покинуть страну, общаться с полицейскими и платить за себя — правоохранители почти не говорили по английски, а все его карты были привязаны к аккаунту в Apple Pay. Его матери пришлось собирать деньги на адвоката, который смог работать в Марокко.

Сложности наблюдались и в этом — мать Раштона отметила, что многие специалисты, как и полицейские, заверяли, что понимают английский. Однако на месте выяснилось, что мужчина все еще не может объяснить им суть своей проблемы. Пользоваться автоматическим переводчиком ему запретили и после возвращения телефона — смартфоны нельзя использовать в отделениях полиции.

Сейчас Раштон вернулся в Великобританию — изначально его отпуск был рассчитан на шесть дней. Вместо этого он провел в Марокко почти две недели.