Останки мушкетера д’Артаньяна могли обнаружить в Нидерландах

На протяжении нескольких веков никто не знал, где захоронены останки знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна. Однако теперь ученые находятся в шаге от сенсационной исторической находки, сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация.

Шарль де Батц из Кастельмора вошел в историю как «шевалье д’Артаньян». Он был правой рукой короля Людовика XIV и предводителем мушкетеров — элитного воинского корпуса, служившего личной охраной французского короля. Предположительные останки д’Артаньяна нашли в церкви в Маастрихте во время ремонтных работ после просадки пола.

Шарль де Батц погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. Французская армия пыталась захватить город, но, как пишет издание, д’Артаньян во время штурма был ранен мушкетной пулей в горло или грудь.

Тело убитого д’Артаньяна не перевозили во Францию, а похоронили, как предполагается, недалеко от поля битвы, рядом с деревенской церковью Вольдера, в деревне Маастрихт. Предположительно, именно эта церковь была выбрана как последнее место упокоения д’Артаньяна.

«Скелет лежал на том месте, где раньше находился алтарь. В те времена под алтарем хоронили только королевских особ или других важных персон», — рассказал диакон Йос Валке, присутствовавший при раскопках.

Кроме того, в области груди скелета были обнаружены остатки мушкетной пули, которой, предположительно, и был убит д’Артаньян. А в самой могиле под алтарем лежала французская монета.

Специалисты взяли образец ДНК скелета и отправили в лабораторию в Мюнхене, где его сравнят с ДНК потомков знаменитого мушкетера. Как пишет Нидерландская радиовещательная корпорация, неподалеку от города Авиньона до сих пор продолжается родословная д’Артаньяна по отцовской линии — де Батц.

«Я все еще очень осторожен. До сих пор ничто не противоречит тому, что это мог быть он. Но я жду результатов ДНК-исследования», — сказал изданию археолог Вим Дейкман, который также участвовал в раскопках.

Д’Артаньян — национальный герой Франции. Людовик XIV поручал мушкетеру секретные миссии, деликатные государственные дела и шпионаж. После его смерти король написал письмо своей жене Марии Терезии: «Я потерял д’Артаньяна, которому полностью доверял и который был хорош во всем».