Врачи объяснили быстрый набор веса у девушки привычкой спать при включенном свете

2 минуты чтения 16:30 | Обновлено: 18:33
В Китае 20-летняя девушка стала стремительно набирать вес и обратилась к врачу, когда показатель превысил 100 килограммов. Медики объяснили это привычкой пациентки спать при включенном свете. Об этом газете «Нинбо ваньбао» рассказал заместитель главврача отделения медицины сна в больнице «Каннин» при Университете Нинбо врач-сомнолог Чжэн Тяньмин.

«К нам обратилась двадцатилетняя девушка весом более 100 килограммов. Ее уровень глюкозы натощак превышал 14 ммоль/л, что указывает на высокий уровень сахара в крови. Кровяное давление тоже было повышенным. После обследования и опросов выяснилось, что она постоянно спит при включенном свете», — рассказал сомнолог.

Чжэн объяснил, что ночью свет проникает через веки, стимулирует фоторецепторы сетчатки и «обманывает» мозг, подавляя выработку мелатонина, который регулирует ритмы и глубину сна. Из-за этого снижается эффективность гормона инсулина, что приводит к повышению сахара в крови и накоплению жира.

«Даже маленькая ночная лампа в спальне может оказаться невидимой угрозой для здоровья человека», — сказал он.

Эти наблюдения подтверждает исследование, опубликованное в 2019 году в журнале JAMA Internal Medicine. В нем говорилось, что ученые из США изучили данные о привычках сна более 43 тысяч женщин, за которыми наблюдали пять лет. Исследователи выяснили, что искусственный свет во сне, например от телевизора или яркого ночника, связан с повышенным риском набора веса и ожирения у человека.

Привычка спать при включенном свете может иметь серьезные последствия не только для взрослых, но и для детей, отметил Чжэн. Сомнолог привел в пример 10-летнего мальчика, рост которого составлял 1,1 метра. Этот показатель обычно соответствует росту ребенка 5-6 лет. Как выяснилось позже, школьник также часто спал при включенном свете. 

Чжэн объяснил, что ночной свет нарушает выработку мелатонина и мешает глубокому сну, в ходе которого гипофиз выделяет гормон роста. Если сон поверхностный или прерывается светом, уровень гормона снижается, и рост замедляется, добавил он.

Фото:Unsplash

