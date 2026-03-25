«Властелин колец» получит продолжение

2 минуты чтения 15:21

Кинокомпания Warner Bros. объявила о начале работы над новым полнометражным фильмом по вселенной «Властелина колец». Проект с рабочим названием «Властелин колец: Тени прошлого» представил режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон.

Над сценарием картины работают телеведущий и давний поклонник творчества писателя Джона Р. Р. Толкина Стивен Колбер вместе со своим сыном, сценаристом Питером МакГи. К работе также присоединилась Филиппа Бойенс — соавтор оригинальной кинотрилогии и фильмов по «Хоббиту». Одним из продюсеров выступит сам Джексон. 

О том, кто станет режиссером нового проекта, пока не сообщается. Колбер рассказал, что в основу картины ляжет глава «Туман над Барроу-Даунс» (восьмая глава «Братства Кольца»), в которой хоббиты оказываются в ловушке умертвий — злых духов, обитающих в старых захоронениях. В истории также появится любимый фанатами персонаж, отсутствовавший в предыдущих фильмах, Том Бомбадил.

Действие картины развернется спустя 14 лет после ухода Фродо. Сэм, Мерри и Пиппин отправятся в новое путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения. Параллельно сюжет сосредоточится на дочери Сэма Элеанор, которая найдет давно скрытую тайну и попытается выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до того, как началась.

В анонсе проекта Колбер признался, что идея фильма родилась из его любви к книгам. «Вы знаете, что для меня значат книги и что для меня значат ваши фильмы, но я снова и снова возвращался к шести ранним главам “Братства”, которые не вошли в первую экранизацию», — сказал он.

Знаменитый американский телеведущий и комик Колбер — преданный поклонник вселенной «Властелина колец». В одном из выпусков его The Late Show Джексон в шутку поинтересовался у Колбера, как тот найдет время для работы над фильмом, на что ведущий ответил: «Похоже, этим летом я как раз освобожусь».

Работа над «Тенями прошлого» будет идти параллельно с другим проектом под названием «Охота за Голлумом». Его премьера запланирована на 2027 год.

