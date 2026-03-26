Страдавшая депрессией из-за соцсетей женщина отсудила миллионы у Instagram и YouTube

2 минуты чтения 14:44

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал вину компаний Meta и YouTube в создании платформ, которые вызвали у юной пользовательницы зависимость и нанесли ей психологический вред. Это первый иск о предполагаемом вреде социальных сетей для молодежи, который дошел до суда, пишет The Guardian.

Пострадавшая в этом деле — 20-летняя пользовательница, которую представили в судебных документах под инициалами «КГМ». Она рассказала, что стала зависимой от YouTube, когда ей было всего шесть лет. Спустя три года она пристрастилась к Instagram. К 10 годам у пользовательницы диагностировали депрессию, из-за которой она начала страдать селфхармом (самопровреждением), а в 13 лет терапевт обнаружил у нее дисморфическое расстройство тела и социофобию. Все эти проблемы с психикой пользовательница связывает с активным использованием Instagram и YouTube.

Адвокат истца Марк Ланьер назвал платформы «троянскими конями» и обвинил компании в «инженерии зависимости», которая специально удерживает пользователей на сервисах и наносит вред их психическому здоровью.

«Сегодняшний вердикт — исторический момент для КГМ и для тысяч детей и семей, которые ждали этого дня», — говорится в письменном заявлении адвокатов пострадавшей. 

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

КГМ — одна из 20 пользователей, которые выдвинули против соцсетей подобные обвинения. Суд присяжных спустя девять дней обсуждений присудил КГМ шесть миллионов долларов компенсации, причем 70% этой суммы должна выплатить Meta, а остальную часть — YouTube.

Представители компаний, в свою очередь, отрицают вину и намерены обжаловать решение суда. Представитель Meta заявил, что ментальное здоровье подростков «крайне сложное» и оно «не может быть связано с одним приложением». В YouTube утверждают, что их сервис является «платформой для потокового видео, а не социальной сетью».

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля