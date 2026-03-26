Страдавшая депрессией из-за соцсетей женщина отсудила миллионы у Instagram и YouTube

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал вину компаний Meta и YouTube в создании платформ, которые вызвали у юной пользовательницы зависимость и нанесли ей психологический вред. Это первый иск о предполагаемом вреде социальных сетей для молодежи, который дошел до суда, пишет The Guardian.

Пострадавшая в этом деле — 20-летняя пользовательница, которую представили в судебных документах под инициалами «КГМ». Она рассказала, что стала зависимой от YouTube, когда ей было всего шесть лет. Спустя три года она пристрастилась к Instagram. К 10 годам у пользовательницы диагностировали депрессию, из-за которой она начала страдать селфхармом (самопровреждением), а в 13 лет терапевт обнаружил у нее дисморфическое расстройство тела и социофобию. Все эти проблемы с психикой пользовательница связывает с активным использованием Instagram и YouTube.

Адвокат истца Марк Ланьер назвал платформы «троянскими конями» и обвинил компании в «инженерии зависимости», которая специально удерживает пользователей на сервисах и наносит вред их психическому здоровью.

«Сегодняшний вердикт — исторический момент для КГМ и для тысяч детей и семей, которые ждали этого дня», — говорится в письменном заявлении адвокатов пострадавшей.

КГМ — одна из 20 пользователей, которые выдвинули против соцсетей подобные обвинения. Суд присяжных спустя девять дней обсуждений присудил КГМ шесть миллионов долларов компенсации, причем 70% этой суммы должна выплатить Meta, а остальную часть — YouTube.

Представители компаний, в свою очередь, отрицают вину и намерены обжаловать решение суда. Представитель Meta заявил, что ментальное здоровье подростков «крайне сложное» и оно «не может быть связано с одним приложением». В YouTube утверждают, что их сервис является «платформой для потокового видео, а не социальной сетью».