Видео с 97-летним фанатом лягушек из Японии завирусилось в TikTok

Видео о 97-летнем жителе Японии, снятое его внучкой, стало вирусным в социальной сети TikTok. Ролик с обычным утром пожилого мужчины быстро набрал популярность и распространился среди пользователей платформы.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Японец, по словам его внучки, просыпается в четыре утра и рисует простые рисунки лягушек. Затем, в полпятого утра, он проверяет свою электронную почту. В пять утра мужчина завтракает, затем читает газеты и чистит зубы, параллельно рисуя лягушек на стаканчике для зубных щеток.

В 6:20 японец смотрит новости, а в 6:30 делает зарядку. В семь утра дедушка автора ролика ложится подремать, а уже через час просыпается, чтобы сделать лягушек из оригами. В девять утра мужчина выходит на прогулку и посещает местный музей. В 10:00 он посещает книжный магазин, после чего идет в кофейню.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Автор видео — жительница Лос-Анджелеса японского происхождения Мика Криббс — прикрепила в своем аккаунте ссылку на статью о своем дедушке, которую она написала для CNBC еще в 2023 году. Девушка рассказала, что ее пожилой родственник живет в городе Осака. До выхода на пенсию он работал кардиологом.

Мика раскрыла правила, благодаря которым ее дедушка остается таким же здоровым и счастливым. По ее словам, японец ежедневно выходит на прогулку и делает физические упражнения, общается с близкими в соцсетях, а также ведет свой блог.

Помимо этого, важную часть его ежедневной рутины составляют творчество и поиск новых увлечений. Немаловажно и то, что дедушка Криббс спит несколько раз в день и позволяет себе большие трапезы.