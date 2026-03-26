EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Видео с 97-летним фанатом лягушек из Японии завирусилось в TikTok

2 минуты чтения 18:12

Видео о 97-летнем жителе Японии, снятое его внучкой, стало вирусным в социальной сети TikTok. Ролик с обычным утром пожилого мужчины быстро набрал популярность и распространился среди пользователей платформы.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Японец, по словам его внучки, просыпается в четыре утра и рисует простые рисунки лягушек. Затем, в полпятого утра, он проверяет свою электронную почту. В пять утра мужчина завтракает, затем читает газеты и чистит зубы, параллельно рисуя лягушек на стаканчике для зубных щеток.

В 6:20 японец смотрит новости, а в 6:30 делает зарядку. В семь утра дедушка автора ролика ложится подремать, а уже через час просыпается, чтобы сделать лягушек из оригами. В девять утра мужчина выходит на прогулку и посещает местный музей. В 10:00 он посещает книжный магазин, после чего идет в кофейню.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Автор видео — жительница Лос-Анджелеса японского происхождения Мика Криббс — прикрепила в своем аккаунте ссылку на статью о своем дедушке, которую она написала для CNBC еще в 2023 году. Девушка рассказала, что ее пожилой родственник живет в городе Осака. До выхода на пенсию он работал кардиологом.

Мика раскрыла правила, благодаря которым ее дедушка остается таким же здоровым и счастливым. По ее словам, японец ежедневно выходит на прогулку и делает физические упражнения, общается с близкими в соцсетях, а также ведет свой блог.

Помимо этого, важную часть его ежедневной рутины составляют творчество и поиск новых увлечений. Немаловажно и то, что дедушка Криббс спит несколько раз в день и позволяет себе большие трапезы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
