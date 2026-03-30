СМИ узнали о планах Трампа вывезти обогащенный уран из Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения операции по вывозу из Ирана запасов высокообогащенного урана, который может быть использован Тегераном для создания ядерного оружия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

В публикации отмечается, что речь идет о 450 килограммах урана, а операция по их вывозу называется «сложной и рискованной», так как участвующим в ней американским военным придется провести на территории Ирана по меньшей мере несколько дней.

Собеседники издания рассказали, что Трамп пока взвешивает риски и не принял окончательного решения о проведении операции. В то же время, по их словам, президенту США нравится эта идея, так как она позволит достичь главную цель начатой им войны с Ираном — не дать этой стране создать собственное ядерное оружие.

Одновременно глава Белого дома дал указание своим переговорщикам усилить давление на Тегеран с тем, чтобы тот согласился передать уран в рамках будущего мирного соглашения.

«Задача Пентагона — подготовиться таким образом, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий. Это не означает, что президент принял решение», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Незадолго до этого Washington Post писала, что Пентагон готовится к проведению наземной операции в Иране. При этом источники издания отмечали, что речь идет не о полномасштабном вторжении, а о серии рейдов с целью обнаружения и уничтожения иранских вооружений, способных атаковать морские суда в Ормузском проливе.