Казахстан временно закрыл один из пунктов пропуска на границе с Россией

Власти Казахстана временно закрыли один пунктов пропуска на границе с Россией, с 27 марта приостановлен пропуск лиц, транспорта и грузов через погранпереход «Желкуар»-«Мариинский». Об этом сообщает «Росгранстрой».

Решение принято из-за разлива реки Берсуат, отмечается в сообщении. При этом «Росгранстрой» не сообщил, когда планируется возобновить пропуск через российско-казахстанскую границу на этом участке.

Пункт «Мариинский» расположен в Челябинской области, сопредельный казахстанский пункт «Желкуар» находится в Костанайской области. Ранее власти России и Казахстана объявили о договоренности по модернизации 10 пунктов пропуска на границе, которые вошли в список приоритетных. Реализовать программу планируется до 2030 года.

В ней предусмотрено увеличение пропускной способности для автотранспорта — до 3,5 миллиона грузовиков в год. Сейчас на российско-казахстанской границе постоянно действуют 30 автомобильных пунктов пропуска, за год через них проезжают 2,2 миллиона грузовиков.

В 2026 году власти Казахстана решили резко ужесточить правила легализации в стране, изменив порядок получения разрешения на постоянное проживание (РПП) в стране. Оно необходимо для получения вида на жительство (ВНЖ) в Казахстане.

Новые правила вводятся в рамках эксперимента, который продлится до конца текущего года. Желающие получить РПП должны будут продемонстрировать, что владеют казахским языком на уровне не ниже А1. Для этого придется пройти специальный тест, он будет состоять из частей с чтением и аудированием.

Затем иностранец обязан пройти оценку «иммиграционного потенциала» — иностранцы будут предоставлять сведения о своем образовании, владении языками (баллы можно получить за казахский, русский и английский), профессиональных компетенциях, состоянии здоровья и адаптивности специальности. Для положительного решения нужно набрать минимум 400 баллов — общее количество доступных баллов значительно больше этого значения.