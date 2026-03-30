Воры за три минуты украли картины на миллионы евро в Италии

В Италии неизвестные ограбили частный музей Фонда Маньяни-Рокка под Пармой и похитили несколько картин известных художников-импрессионистов, стоимость которых оценивается в миллионы евро. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на сообщение местной полиции.
По данным правоохранителей, ограбление музея было совершено в ночь с 22 на 23 марта. Четверо злоумышленников, чьи лица были скрыты масками, взломали входную дверь музея и проникли в один из залов, расположенный на первом этаже.
Пробыв там около трех минут, грабители похитили картины «Рыбы» Пьера Огюста Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» Анри Матисса, а затем скрылись с добычей через музейный сад.
Представители Фонда Маньяни-Рокка отметили, что злоумышленники действовали «планомерно и организованно» и, вероятно, похитили бы больше ценных произведений искусства, если бы их не спугнула сработавшая сигнализация.
По предварительным оценкам, стоимость похищенных картин составляет около девяти миллионов евро, шесть из которых стоят только «Рыбы» Ренуара.
В настоящее время расследованием кражи занимаются итальянская полиция карабинеров и подразделение по охране культурного наследия Болоньи. Информация о краже стала известна общественности только в воскресенье.
Фонд Маньяни-Рокка был основан в 1984 году после смерти известного композитора и коллекционера произведений искусства Луиджи Магнани в его семейном доме.