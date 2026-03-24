Стюардесса вылетела из самолета вместе с креслом на 100 метров и выжила

Стюардесса рейса Монреаль-Нью-Йорк компании Air Canada Соланж Трембле выжила после авиаинцидента — ее кресло отбросило более чем на 100 метров от места столкновения лайнера с пожарной машиной. Об этом пишет TVA Nouvelles со ссылкой на ее дочь.

Во время посадки женщина находилась позади пилотов и была пристегнута ремнями безопасности — ее кресло вылетело из самолета. Она получила множественные переломы и столкнулась с необходимостью проведения операции, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Поздним вечером 22 марта самолет Air Canada при посадке в нью-йоркском аэропорту «Ла-Гуардия» столкнулся с машиной пожарно-спасательной авиационной службы Портового управления. Она выехала на полосу, чтобы среагировать на другой инцидент.

Би-би-си сообщает, что к моменту столкновения самолет уже успел приземлиться и снизил скорость до 39 километров в час, однако при ударе получил значительные повреждения. Оба его пилота погибли.

Всего же, как заявила исполнительный директор Портового управления Кэтрин Гарсиа, на борту самолета находились 72 пассажира и четыре члена экипажа, в машине управления было двое сотрудников. Всего в больнице после столкновения оказался 41 человек, 32 из них были выписаны вскоре после инцидента. Жизни остальных, по словам Гарсии, ничего не угрожает.

Один из пассажиров самолета по имени Джек Кэбот рассказал Fox News, что после захода на посадку самолет начал резко останавливаться, а после удара начал раскачиваться влево и вправо. Телеканал со ссылкой на записи переговоров служб аэропорта отмечает, что диспетчер попытался остановить машину перед столкновением.

Официальное расследование причин инцидента на данный момент не завершено. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что представители его страны готовы сотрудничать с американскими коллегами в этом вопросе.