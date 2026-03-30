Названа доля покупающих товары в сети россиян

Каждый второй россиянин делает онлайн-покупки. Об этом, как пишет РБК, говорят результаты исследования, проведенного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).

Так, более половины закупающихся онлайн россиян делают покупки в сети более одного раза в месяц, а каждый пятый — по несколько раз в неделю.

В то же время доля россиян, покупающих товары только офлайн, за последние годы снизилась с 60,1% до 49,1%. Большинство россиян (50,9%) сейчас совмещают покупки в сети и офлайн-магазинах. При этом среди участников исследования практически не нашлось тех, кто делал бы покупки только онлайн.

Меньше всего онлайн-покупателей оказалось среди респондентов старшего возраста с низкими доходами и живущих в сельской местности, а основным препятствием на их пути к онлайн-шопингу стали проблемы с доставкой.

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

Между тем, как отметили авторы исследования, покупки в сети не всегда экономят время по сравнению с офлайн-шопингом. Так, в будни медианные затраты на онлайн-шопинг составляют 70 минут против 61 минуты в офлайне, а в выходные россияне проводят за выбором покупок в сети в среднем 90 минут против 110 минут офлайн.

Значительная часть этого времени уходит у онлайн-покупателей на изучение отзывов, говорится в исследовании. Так, более половины закупающихся в сети россиян читают чужие отзывы на товары, а каждый третий пишет их сам. При этом на чтение отзывов у среднестатистического россиянина уходит вдвое больше времени, чем на написание.

Самыми популярными местами для совершения покупок онлайн оказались маркетплейсы, а самыми популярными товарами — одежда, обувь и аксессуары.