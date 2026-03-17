ChatGPT захотели сделать «эротичнее»

Представители компании OpenAI, которая создала ChatGPT, встретились с членами совета экспертов по вопросам искусственного интеллекта. На встрече обсуждалась вероятность возникновения нездоровой эмоциональной зависимости, с которой могут столкнуться пользователи, если искусственный интеллект начнет вести с ними эротические диалоги, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в одном из самых популярных чат-ботов ChatGPT скоро может появиться контент «только для взрослых». С его помощью совершеннолетние пользователи смогут пообщаться с ИИ на самые откровенные темы, например, касающиеся секса.

Идею внедрения в ChatGPT эротического контента выдвинул генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. В прошлом году, как пишет The Wall Street Journal, он предложил снять цензурные барьеры для лиц старше 18 лет, объяснив это необходимостью «относиться к взрослым пользователям как ко взрослым».

Альтман также дал понять, что способность ИИ-агента вести эротические беседы повысила бы выручку компании. Однако подобная идея встретила сопротивление среди представителей OpenAI. Некоторые заявляли, что компания и без внедрения эротики испытывает трудности во многих ключевых областях, касающихся, например, психического состояния пользователей.

The Wall Street Journal ссылается на одного из членов совета, который рассказал, что пользователи ChatGPT совершали суицид после формирования сильной привязанности к боту. По его мнению, в таких условиях OpenAI рискует создать «сексуального тренера по самоубийству».

В октябре 2025 года Альтман написал, что его компании удалось повысить защиту для психического здоровья пользователей, и добавил о запуске эротического контента в ChatGPT уже в декабре. Однако сроки внедрения контента с пометкой «только для взрослых» были сдвинуты. Внутри компании, по данным издания, считают, что отсрочка режима «18+» составит еще как минимум месяц.