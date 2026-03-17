EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

ChatGPT захотели сделать «эротичнее»

2 минуты чтения 23:01

Представители компании OpenAI, которая создала ChatGPT, встретились с членами совета экспертов по вопросам искусственного интеллекта. На встрече обсуждалась вероятность возникновения нездоровой эмоциональной зависимости, с которой могут столкнуться пользователи, если искусственный интеллект начнет вести с ними эротические диалоги, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в одном из самых популярных чат-ботов ChatGPT скоро может появиться контент «только для взрослых». С его помощью совершеннолетние пользователи смогут пообщаться с ИИ на самые откровенные темы, например, касающиеся секса.

Идею внедрения в ChatGPT эротического контента выдвинул генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. В прошлом году, как пишет The Wall Street Journal, он предложил снять цензурные барьеры для лиц старше 18 лет, объяснив это необходимостью «относиться к взрослым пользователям как ко взрослым».

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
Интернет и мемы9 минут чтения

Альтман также дал понять, что способность ИИ-агента вести эротические беседы повысила бы выручку компании. Однако подобная идея встретила сопротивление среди представителей OpenAI. Некоторые заявляли, что компания и без внедрения эротики испытывает трудности во многих ключевых областях, касающихся, например, психического состояния пользователей.

The Wall Street Journal ссылается на одного из членов совета, который рассказал, что пользователи ChatGPT совершали суицид после формирования сильной привязанности к боту. По его мнению, в таких условиях OpenAI рискует создать «сексуального тренера по самоубийству».

В октябре 2025 года Альтман написал, что его компании удалось повысить защиту для психического здоровья пользователей, и добавил о запуске эротического контента в ChatGPT уже в декабре. Однако сроки внедрения контента с пометкой «только для взрослых» были сдвинуты. Внутри компании, по данным издания, считают, что отсрочка режима «18+» составит еще как минимум месяц.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
