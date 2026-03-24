Переодетый в священника футбольный тренер выбежал на поле и пнул соперника

Итальянского тренера Маттео Чичери дисквалифицировали за неподобающее поведение и отстранили от работы на месяц. Тогда мужчина переоделся в священника, чтобы обмануть судей и все равно присутствовать на следующем матче своей команды, сообщает La Repubblica.

Чичери, одетый в сутану, стоял рядом с футбольным полем и посылал игрокам крестные знамения, чтобы не выходить из образа. Периодически мужчина выкрикивал указания своим футболистам, но в конце концов не сдержался. Когда его команда пропустила гол, Чичери выбежал на поле и пнул игрока соперников.

Это произошло на 37-й минуте матча между Galgagnano и Union Mulazzano, когда футболисты Galgagnano открыли счет. Игра состоялась в рамках местных соревнований взрослого любительского футбола Terza Categoria, отмечает издание.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Чичери ворвался на территорию футбольного поля, ударил игрока, параллельно выкрикивая оскорбления и проклятия. Мужчину, облаченного в сутану, успокоили и вывели с поля, но вскоре Чичери вновь вернулся, но уже по радостному поводу.

На 48-й минуте его команда забила ответный мяч и сравняла счет. Тогда Чичери бросился к своим игрокам, не забывая выкрикивать в адрес соперника оскорбления. После этого судьи заподозрили, что перед ними не католический священник. Вскоре обман Чичери был раскрыт.

После расследования Федеральной прокуратуры FIGC его дисквалифицировали и отстранили от участия в играх на четыре месяца. Президенту футбольного клуба выписали дисквалификацию на два месяца. Также Чичери оштрафовали на 500 евро, отмечает La Repubblica.

Матч между командами закончился вничью со счетом 1:1.