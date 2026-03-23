EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Депутат-единоросс написал пост о «сдохшем» Чаке Норрисе и назвал его фанатов «дрочерами» и «толстыми еблищами»

2 минуты чтения 10:46

Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Самокиш оказался в центре скандала после своего поста о смерти американского актера Чака Норриса. Из-за поведения в интернете его могут исключить из фракции и лишить мандата, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в партии.

После появления новости о смерти Норриса депутат в своем телеграм-канале написал, что актер «сдох» и предложил ставить лайки под его постом «скорбящим». Удивившихся такому тексту комментаторов Самокиш назвал «толстыми еблищами» и «дрочерами на Чака».

Также депутат призвал «ссыкливых поклонников американских ногомахателей» выйти с ним «раз-на-раз», а также отжиматься и «дрочить» на Чака. Позже Самокиш удалил свой пост и опубликовал текст с извинениями.

В этом посте депутат заявил, что ему приказал попросить прощения генерал Макаров. «Ведомости» отмечают, что Самокиш пишет о первом заместителе председателя фракции «Единой России» Вячеславе Макарове. «Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы», — так Самокиш описал причину, по которой он приносит извинения своим подписчикам.

«Ведомости» отмечают, что такая форма извинений усилила негативную реакцию на поведение Самокиша в партии. «Если извинения искренние, то они так не выглядят. <…> Если ты не умеешь разговаривать с людьми, как ты можешь заниматься политикой?» — рассказал собеседник издания.

Теперь депутату грозит комплекс санкций — исключение из партии и фракции, а также сложение депутатского мандата, отмечают журналисты. В партии считают необходимым наказать Самокиша, но пока не решили, как именно это сделать, сообщают «Ведомости».

Вице-спикер Госдумы и представитель «Новых людей» Владислав Даванков в своем телеграм-канале провел голосование между Самокишем и Норрисом, участвовать в котором предложил жителям Томска, единоросс избран депутатом Госдумы от Томской области. Он набрал лишь 4%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

