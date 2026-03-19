Фильм о монстрах Labubu снимут в Голливуде

Американская кинокомпания Sony Pictures и китайская компания-производитель коллекционных дизайнерских игрушек Pop Mart объявили о старте работы над полнометражным фильмом про плюшевых монстров Labubu. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Детали сюжета, сроки начала съемок и дата выхода фильма пока не раскрываются. По словам создателей, проект пока находится на «ранней стадии разработки». Сам фильм, как отмечается, будет сочетать как и элементы живого действия, так и компьютерную анимацию.

Режиссером станет Пол Кинг, который работал над такими известными фильмами, как «Приключения Паддингтона» (2014), «Приключения Паддингтона 2» и «Вонка» (2023), а также сериалу «Майти Буш». Кинг также будет участвовать в продюсировании и совместной работе над сценарием с драматургом Стивеном Левенсоном, автором мюзикла «Дорогой Эван Хансен» и художественного фильма «Тик-так, бум!».

В разговоре с Би-би-си эксперты сошлись во мнении, что план Pop Mart по запуску медиа-франшизы Labubu является логичным шагом после всплеска популярности игрушек. Преподаватель маркетинга в Национальном университете Сингапура Ким Да-янг считает, что полнометражный фильм «может помочь Pop Mart эволюционировать из розничного продавца игрушек в развлекательный бренд».

«Для потребителей поколения Z и миллениалов контент и коммерция тесно переплетены. То есть просмотр истории, эмоциональная связь с персонажем и последующая покупка товаров из этого мира станут единым процессом. Потенциал очень высок», — сказала она.

Капил Тули из Школы бизнеса Ли Конг Чиан в Сингапурском университете управления добавил, что этот проект также может укрепить доверие инвесторов к Pop Mart.

«У Labubu есть преданная аудитория, поэтому фильм потенциально может стать значительной возможностью для роста, если контент будет привлекательным», — отметил он.

Монстров Labubu более 10 лет назад создал гонконгский художник Лун Касин, который станет исполнительным продюсером новой киноленты. В 2019 году Pop Mart предложила художнику сотрудничество, что стало началом их успешного партнерства.

За последние годы плюшевые монстры превратились в глобальный феномен, а их популярность сделала Pop Mart одним из крупнейших игроков на рынке игрушек с оценкой почти в 40 миллиардов долларов. Рост интереса к бренду позволил Pop Mart выйти за пределы игрушечного бизнеса, в частности, открыть тематический парк в Пекине.