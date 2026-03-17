EN
Интернет и мемы

Женщина вдохновилась фильмом «Один дома» и бросила в соседку тарантула

2 минуты чтения 18:46
Коллегия из шести присяжных суда округа Хеннепин, в США, признали 32-летнюю Марису Симонетти виновной в нарушении общественного порядка, преследовании и домашнем нападении, сообщает KARE 11.

Симонетти развивает политическую карьеру с 2024 года. Сейчас она баллотируется в Сенат США как независимый кандидат из Миннесоты. Свою вину девушка не признает и утверждает, что была напугана действиями соседки, которая не хотела съезжать из ее подвала.

Как пишет издание, Симонетти сдавала жилое помещение в своем подвале в аренду через платформу Airbnb. Ее соседкой стала Джеклин Васкес, которая долгое время готовилась к экзамену на адвокатскую лицензию. Однако женщины быстро поссорились.

Симонетти рассказала в интервью NBC News, что спустя две недели Васкес начала ее раздражать громкими телефонными разговорами по вечерам. «Я просто сижу здесь наверху… и думаю, что это плохо кончится», — утверждала Симонетти.

Затем Васкес предложила Симонетти вызвать службу по устранению насекомых. В частности, девушку пугали большие пауки, живущие в подвале дома Симонетти. Тогда Симонетти купила в зоомагазине тарантула, ведь ей показалось, что Васкес «вообще не собиралась уезжать».

Служба 911 зафиксировала несколько вызовов, которые поступили от Васкес. Девушка сообщила, как отмечает Star Tribune, что Симонетти отключала интернет в доме, мешая ей заниматься подготовкой к экзаменам, стучала сковородками и кричала: «Аллилуйя!» А затем она швырнула вниз по лестнице тарантула. В разговоре с Inside Edition Симонетти говорила, что вдохновлялась фильмом «Один дома», который неоднократно смотрела в детстве. 

Прибывшие на место офицеры полиции, по данным KSTP, обнаружили на полу первого этажа дома «булавки, кнопки, гвозди, живого тарантула и несколько маленьких игрушек». Все это Симонетти сбрасывала со второго этажа, чтобы прикинуться «сумасшедшей» и заставить Васкес покинуть жилплощадь.

«Меня просто переиграли. Вот и все», — добавила Симонетти в разговоре со Star Tribune. Она собирается обжаловать решение суда присяжных. 

Фото:Hennepin County Sheriff's Office

