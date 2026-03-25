Интернет и мемы

Власти планируют фильтровать весь трафик рунета уже в этом году

2 минуты чтения 09:19

Уже в 2026 году российские власти будут фильтровать весь трафик российского сегмента интернета с помощью автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ). Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», говорится в приказе о плане деятельности министерства цифрового развития до 2030 года.

Согласно документу, к 2030 году пропускная способность АСБИ в России увеличится в 2,5 раза и достигнет 954 Тбит/с. Издание отмечает, что ранее ведомство планировало увеличить пропускную способность системы к 2030 году лишь до 752,6 Тбит/с, о чем говорилось в паспорте федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».

Одновременно значительно вырос и бюджет проекта. Согласно новым планам, на него будет выделено в общей сложности 83,7 миллиарда рублей, что на 14,9 миллиарда больше, чем планировалось до сих пор. Большую часть этих денег, как пишет «Коммерсантъ», власти направят на увеличение пропускной способности и обновление АСБИ.

В приказе Минцифры говорится, что вложения в систему и увеличение ее мощности приведут к обеспечению «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 году.

Издание поясняет, что АСБИ состоит из оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которое на своих сетях устанавливают операторы связи. Главная функция этого оборудования — блокировока ресурсов и противодействие DDoS-атакам.

ТСПУ пропускает через себя весь трафик сети и анализирует его содержимое с помощью технологии DPI (Deep Packet Inspection). Она не позволяет раскрыть содержание пакета, но способна отличить его по типу, например, определить, что в пакетах содержится трафик от заблокированной соцсети.

Как пояснил изданию неназванный эксперт, сейчас при перегрузке ТСПУ из-за слишком большого объема трафика включается режим bypass — и трафик идет напрямую. В результате заблокированные властями ресурсы могут вновь стать доступны без VPN. Однако увеличение пропускной способности этого оборудования способно решить эту проблему и позволить надежно заблокировать все запрещенные ресурсы.

