Интернет и мемы

Россиян предупредили о резком подорожании онлайн-подписок

2 минуты чтения 08:58 | Обновлено: 08:59

Средняя стоимость цифровой корзины россиянина в 2026 году увеличится на 15-25%, пишет «Газета.ру» со ссылкой на финансового аудитора и аналитика Анну Николаеву.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Эксперт отметила, что рост цен онлайн-подписок не объясняется исключительно увеличением НДС — в последние несколько лет у игроков на рынке значительно выросли издержки. Одновременно российские сервисы столкнулись с замедлением роста аудитории.

Николаева отметила, что российский рынок вошел в «фазу зрелости» — теперь сектор будет увеличивать выручку не за счет новых пользователей, а с помощью увеличения стоимости для уже пользующихся подписками.

«НДС — удобный «триггер» для пересмотра цен, но не корневая причина», — так Николаева прокомментировала связь роста цен с увеличением НДС. Она также отметила, что при стоимости годовой подписки на сумму в 12 тысяч рублей прибавка стоимости, связанная с повышением налогов, составит всего 200-300 рублей.

Цены будут расти из-за «двузначных» темпов роста издержек за последние несколько лет — за три года значительно увеличилась стоимость контента из-за конкуренции за эксклюзивы, изменение стоимости оборудования и энергоресурсов привели к подорожанию обслуживания облачной инфраструктуры, также увеличись и затраты на маркетинг.

Также Николаева рассказала, что ранее сервисы привлекали новых пользователей пакетами с широким перечнем доступных услуг. Сейчас же, по ее мнению, они будут делать ставку на доплату за повышенное качество, подписки на отдельные продукты и семейные тарифы.

Многие сервисы в последние два-три года сдерживали рост цен, чтобы не потерять подписчиков, отмечает Николаева. Однако в 2026 году рост издержек и налогов совпал с запретом списывать деньги за подписку с отвязанных от сервиса карт — теперь сервисы постараются компенсировать потенциальные потери увеличением стоимости. Главный прирост общей средней стоимости цифровой корзины россиянина будет наблюдаться не в базовых тарифах, а в дополнительных опциях к ним, считает эксперт.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
