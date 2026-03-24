Россиян предупредили о резком подорожании онлайн-подписок

Средняя стоимость цифровой корзины россиянина в 2026 году увеличится на 15-25%, пишет «Газета.ру» со ссылкой на финансового аудитора и аналитика Анну Николаеву.

Эксперт отметила, что рост цен онлайн-подписок не объясняется исключительно увеличением НДС — в последние несколько лет у игроков на рынке значительно выросли издержки. Одновременно российские сервисы столкнулись с замедлением роста аудитории.

Николаева отметила, что российский рынок вошел в «фазу зрелости» — теперь сектор будет увеличивать выручку не за счет новых пользователей, а с помощью увеличения стоимости для уже пользующихся подписками.

«НДС — удобный «триггер» для пересмотра цен, но не корневая причина», — так Николаева прокомментировала связь роста цен с увеличением НДС. Она также отметила, что при стоимости годовой подписки на сумму в 12 тысяч рублей прибавка стоимости, связанная с повышением налогов, составит всего 200-300 рублей.

Цены будут расти из-за «двузначных» темпов роста издержек за последние несколько лет — за три года значительно увеличилась стоимость контента из-за конкуренции за эксклюзивы, изменение стоимости оборудования и энергоресурсов привели к подорожанию обслуживания облачной инфраструктуры, также увеличись и затраты на маркетинг.

Также Николаева рассказала, что ранее сервисы привлекали новых пользователей пакетами с широким перечнем доступных услуг. Сейчас же, по ее мнению, они будут делать ставку на доплату за повышенное качество, подписки на отдельные продукты и семейные тарифы.

Многие сервисы в последние два-три года сдерживали рост цен, чтобы не потерять подписчиков, отмечает Николаева. Однако в 2026 году рост издержек и налогов совпал с запретом списывать деньги за подписку с отвязанных от сервиса карт — теперь сервисы постараются компенсировать потенциальные потери увеличением стоимости. Главный прирост общей средней стоимости цифровой корзины россиянина будет наблюдаться не в базовых тарифах, а в дополнительных опциях к ним, считает эксперт.