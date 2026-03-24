Россия приступила к созданию альтернативы Starlink

Россия приступила к созданию группировки орбитальных спутников «Рассвет», предназначенной для спутникового доступа в интернет. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале частной космической компании «Бюро 1440».

«После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. На очереди — проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту», — говорится в нем.

В компании отметили, что запуск первых аппаратов целевой группировки стал переходом от экспериментов к созданию полноценного сервиса связи. При этом там подчеркнули, что путь от запуска экспериментальных спутников до отправки на орбиту серийных занял всего тысячу дней.

«Впереди — десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием», — заключили в «Бюро 1440».

По словам блогера и популяризатора космонавтики Виталия Егорова, проект «Рассвет» изначально планировался как гражданский, но война в Украине изменила приоритеты.

«Первоначально предполагалось, что космический интернет будет использоваться в гражданских целях, но после того как Маск отключил Starlink российским военным, очевиден военный приоритет спутниковой группировки», — пояснил он.

При этом Егоров напомнил, что для создания полноценной замены Starlink на низкую околоземную орбиту нужно вывести в общей сложности 250 спутников «Рассвет». Кроме того, для работы системы потребуется разработать и наладить выпуск наземных терминалов.