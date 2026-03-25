Интернет и мемы

Мужчина семь лет генерировал песни и заработал миллионы долларов

2 минуты чтения 10:34

В США судят 52-летнего Майкла Смита, который в течение семи лет создавал песни с помощью искусственного интеллекта, а затем накручивал прослушивания тысячами ботов. Благодаря этой схеме мужчина заработал более восьми миллионов долларов, пишет Dexerto.

«Майкл Смит сгенерировал тысячи фальшивых песен с помощью искусственного интеллекта, а затем воспроизводил их миллиарды раз», — заявил федеральный прокурор Джей Клейтон.

По информации Министерства юстиции, Смит управлял этой схемой с 2017 по 2024 годы. В течение этого времени он вместе с сообщниками создавал  сотни тысяч треков с помощью искусственного интеллекта, а затем накручивал прослушивания на таких популярных платформах, как Spotify, Amazon Music, Apple Music и YouTube. 

Сообщается, что вся операция опиралась на 52 облачных аккаунта, каждый из которых запускал по 20 ботов. Согласно собственным расчетам Смита, в совокупности 1 040 ботов могли воспроизводить до 636 песен в день. Это обеспечивало ему 661 440 прослушиваний ежедневно.

Благодаря такой схеме он зарабатывал по 3,3 тысячи долларов в день или более 1,2 миллиона долларов в год.

Музыкальные стриминговые платформы платят исполнителям в зависимости от общего числа прослушиваний. Spotify, к примеру, выплачивает от 0,003 до 0,005 доллара за одно прослушивание. Эта, казалось бы, небольшая сумма может превратиться в ощутимый доход при миллионах прослушиваний, как в случае со Смитом.

19 марта Минюст сообщил, что Смит признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также конфискация более восьми миллионов долларов, полученных незаконным путем.

«Хотя песни и слушатели были фальшивыми, миллионы долларов, которые украл Смит, были вполне реальными. Он отнял эти деньги у настоящих, заслуживающих этого артистов и правообладателей», — заявил федеральный прокурор.

Вынесение приговора по делу Смита назначено на 29 июля 2026 года.

