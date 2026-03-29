В СПЧ заявили о «высокой вероятности» восстановления работы Telegram в России

Работа мессенджера Telegram в России с «высокой вероятностью» будет восстановлена. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с Россией и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что требования российских властей к мессенджеру — это «абсолютно адекватная повестка», и в команде мессенджера ее якобы обсуждают.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. В ведомстве такой шаг объяснили тем, что Telegram якобы стал орудием в руках киберпреступников и использовался для обмана, вымогательства денег и других преступлений.

В 2026 году в РКН сообщили, что приступили к замедлению работы мессенджера, мотивируя это тем, что администрация мессенджера не выполняет требований российского законодательства.

В марте в российских СМИ появились сообщения о том, что Роскомнадзор использует 100% своих машинных мощностей для блокировки работы мессенджера, однако их не хватает и поэтому полность Telegram заблокировать не удается.