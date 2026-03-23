EN
Интернет и мемы

«Неидеальный контент» стал новым трендом в соцсетях

2 минуты чтения 19:14

По мере того как искусственный интеллект становится все более совершенным и доступным обычным людям, у популярных блогеров появляются цифровые клоны. Инфлюенсеры, полностью созданные при помощи ИИ, занимают большие ниши интернет-пространства, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что в чартах Billboard появляется ИИ-музыка, искусственный интеллект используется в фильмах, получивших «Оскар», а теперь в популярных социальных сетях появляются и цифровые аватары, чьи тела и осанку «заимствуют» у настоящих блогеров. Однако живые пользователи продвигают тренд, недоступный ИИ-клонам, пишет Business Insider.

«Это просто безумие. Это мой дом. Это мое тело, просто с чужим лицом. Это очень неприятное чувство», — рассказала журналистам бьюти-блогер Грейси Нилсон, у которой в TikTok насчитывается более 600 тысяч подписчиков.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Девушка обнаружила видео, в котором женщина под ником Сиенна Роуз позирует перед камерой в голубых джинсах с низкой посадкой и желтом кроп-топе. Позже Нилсон поняла, что точно такой же наряд висел у нее в шкафу, а само видео являлось покадровой, вплоть до заднего плана, копией ролика, которое она выложила несколькими месяцами ранее. Отличались только лица.

Оказалось, что Роуз никогда не выступала вживую, а инструменты распознавания ИИ, используемые стриминговым сервисом Deezer, определили ее музыку как сгенерированную ИИ. Также пользователи в TikTok неоднократно указывали на то, что Роуз ведет себя, как цифровой клон, создатели которого при помощи ИИ накладывают на тела реальных людей искусственно сгенерированные лица.

«В тот день мне даже написала подруга и сказала: “Я не знала, что Сиенна Роуз — это ИИ”. Она раньше даже слушала ее музыку, совершенно не понимая, что это не реальный человек», — отметила Нилсон.

Business Insider ссылается на опрос 2025 года, который агентство по маркетингу Billion Dollar Boy провело среди примерно тысячи старших маркетологов в Великобритании и США. 79% респондентов заявили, что увеличивают инвестиции в контент, созданный ИИ-блогерами. Уже к 2030 году, по оценке Grand View Research, мировой рынок виртуальных инфлюенсеров достигнет 48,88 миллиарда долларов.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

«Зачем Maybelline платить реальному человеку, если можно просто заплатить ИИ-человеку, который выглядит практически так же? Человеку, который листает Instagram Maybelline, не обязательно знать, кто именно в этом видео. Достаточно, чтобы он думал, что это настоящий человек», — заявила блогер с 190 тысячами подписчиками в TikTok Элли Рукер, приводя в пример популярный косметический бренд.

При этом контент, созданный при помощи ИИ и цифровых клонов, все чаще сталкивается с негативными реакциями аудитории. Люди жалуются на такие аккаунты, что заставляет некоторые бренды отступать от подобной технологии. К тому же в соцсетях из-за наплыва «вылизанного, практически стерильного» ИИ-контента появился тренд на реалистичность.

«Если что-то выглядит слишком вылизанным или слишком идеальным, это сразу можно списать на ИИ. Мы увидим, как люди начнут сознательно добавлять в свой контент больше изъянов. Станет больше человеческих, эмоциональных, сырых элементов», — сказала создательница контента из Северной Каролины Эмили Хиггинс.

Работа инфлюенсеров в своей основе является актом уязвимости, чего никогда не будет у ИИ, ведь человек показывает свое лицо и эмоции незнакомым людям, а это требует мужества, считает Хиггинс. 

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
