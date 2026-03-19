Интернет и мемы

СМИ: власти перестали справляться с блокировками

2 минуты чтения 09:56 | Обновлено: 10:05

Роскомнадзор (РКН) перестал справляться с обеспечением полных блокировок мессенджеров и соцсетей — у ряда пользователей в России снова доступны WhatsApp и YouTube из-за сбоев в работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом пишет Forbes.

Журналисты также опросили представителей операторов связи — они подтвердили, что у пользователей начали открываться ресурсы, свободный доступ к которым ранее был затруднен. Источники считают, что у РКН перестало хватать мощностей для обработки трафика, чтобы обеспечить анонсированные блокировки и замедления.

Собеседник в магистральном операторе рассказал Forbes, что ТСПУ являются фильтром, который пропускает через себя весь трафик связи. Их пропускная способность ограничена. При ее превышении система может пропускать трафик напрямую, не применяя фильтрацию вообще, отмечается в тексте.

В тексте материала доступность заблокированных ресурсов называется временной. Партнер Comnews Research Леонид Коник рассказал, что WhatsApp и YouTube, вероятно, начали открываться у россиян, поскольку РКН «перебрасывает» ресурсы ТСПУ на блокировку Telegram.

«РКН периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек. Сколь долго ТСПУ работает в режиме полного пропуска трафика, мне неизвестно», — отметил Коник. Также он рассказал, что операторы периодически отключают электропитание ТСПУ.

Другой источник рассказал журналистам, что ТСПУ перегружены обработкой встроенного прокси MTProxy от Telegram, а не самим трафиком мессенджера. По его словам, прокси создает большое количество «мусорного» трафика, который не похож на обычный трафик мессенджера.

Бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил, что MTProxy обходит блокировки эффективнее VPN — этот алгоритм разрабатывался специально для обхода ограничений. Он считает, что инфраструктура РКН находится на пределе, поскольку помимо Telegram ей нужно успевать блокировать и другие ресурсы.

