EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Россияне пожаловались на принудительные подписки на пропагандистов в Max

2 минуты чтения 07:27 | Обновлено: 07:31

Пользователи госмессенджера Max заметили, что в их лентах появляются каналы, которые они сами не добавляли в свои подписки, пишет «Медуза» со ссылкой на жалобы россиян на портале «Пикабу».

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Один из них прикрепил к своему сообщению видео, на котором зафиксированы попытки отписаться от канала пропагандиста Владимира Соловьева. Он несколько раз нажимает на кнопку отписки, но ничего не происходит — подписка продолжает оставаться активной.

В комментариях к посту на «Пикабу» другие пользователи отметили, что такая проблема возникает при использовании Max с компьютера. «На версии для пк действительно куча каналов, на которые я не подписывался. Хз откуда они взялись, и нажимаешь отписаться — ничего не происходит, никак не удалить», — пишет комментатор с ником grem17.

Другие пользователи отметили, что у них в подписках появлялись каналы из оккупированной Россией части Донецкой области, «Кувалда СМИ» и блог губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Комментаторы также пишут, что несанкционированных подписок практически не встречается в версии для мобильных устройств.

Видео: «Пикабу»

Оригинальный пост был опубликован 15 марта — через два дня пользователи Max написали, что у части из них принудительные подписки начали исчезать после нажатия кнопки «отписаться». Однако другие комментаторы пожаловались, что такие каналы все равно появляются в их ленте после перезагрузки приложения. Пресс-служба Max эти сообщения не комментировала.

Ранее AdIndex со ссылкой на исследование диджитал-агентства i-Media сообщил, что большинство россиян отказываются переходить в Max даже при полной блокировке Telegram. Согласны пользоваться госмессенжером для сохранения привычного контента лишь 10,9% опрошенных. При этом 58,5% респондентов заявили, что «ничто не заставит» их подписываться на аналогичные каналы в Max.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта