Интернет и мемы

Более двух десятков VPN исчезли из российского App Store

2 минуты чтения 13:55

Из российского App Store удалили более двух десятков VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает издание «Подъем». 

По его данным, соответствующие уведомления от Apple начали получать разработчики сервисов. В распоряжении издания оказалось одно такое письмо. В нем сообщается, что удаленные приложения содержали контент, нарушающий российское законодательство, поэтому их распространение в российском регионе ограничено.

Удаление затронуло только российский сегмент App Store. При смене региона аккаунта приложения остаются доступными для скачивания, отмечает издание. Уже установленные сервисы продолжают работать, однако новые пользователи не смогут их загрузить, а обновления для существующих установок также станут недоступны.

Согласно данным пресс-службы Роскомнадзора, по состоянию на конец февраля 2026 года суммарно был ограничен доступ к 469 VPN-сервисам в России. Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин недавно заявил в интервью ТАСС, что полный запрет VPN-сервисов в стране не обсуждается. При этом он подчеркнул, что ведомство продолжит блокировать сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства.

Согласно действующим нормам, VPN-провайдеры обязаны самостоятельно ограничивать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенной информации. Кроме того, с сентября 2025 года в России действует запрет на рекламу средств обхода блокировок. Для юридических лиц штрафы за его нарушение могут достигать 500 тысяч рублей.

