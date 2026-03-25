Крупнейший ИИ-генератор фото и видео Sora решили закрыть

Компания OpenAI объявила о закрытии принадлежащего ей крупнейшего в мире ИИ-генератора фото и видео Sora. Кроме того, OpenAI расторгла заключенную менее шести месяцев назад сделку с Disney на один миллиард долларов, пишет газета Financial Times.

Соглашение, о котором идет речь, кроме инвестиций Disney в Sora, позволяло ИИ использовать в своей генерации более 200 персонажей Marvel, Pixar и Star Wars. Предполагалось, что первые сгенерированные Sora видео с участием Микки Мауса, Золушки, Симбы, Муфасы, Лило и Стича, Дэдпула, Грута, Железного Человека появятся уже в начале 2026 года. В то же время в сделку не были включены права на использование внешности и голосов соответствующих актеров.

Однако, как пишет FT, воплотить свои планы в жизнь создателям Sora не удалось. По данным издания, приложение столкнулось с низким спросом и «сложными экономическими условиями». Сгенерированный контент в стиле Disney не дал ожидаемого отклика и не смог привлечь аудиторию в достаточном объеме.

«Поскольку зарождающаяся область ИИ быстро развивается, мы уважаем решение OpenAI выйти из бизнеса по созданию видео и перенаправить свои приоритеты в другое русло. Мы продолжим взаимодействовать с платформами ИИ, чтобы найти новые способы взаимодействия с поклонниками», — прокомментировали в пресс-службе Disney решение OpenAI о закрытии Sora.

FT отмечает, что решение на такой шаг OpenAI пошла после того, как глава компании Сэм Альтман объявил среди своих сотрудников «красную тревогу» и призвал их сосредоточиться на основных приоритетах, в частности, борьбу с Anthropic за бизнес-клиентов и сохранение лидерства ChatGPT среди языковых моделей.