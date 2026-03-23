Полиция захотела усилить контроль за соцсетями россиян

В МВД предложили использовать искусственный интеллект для мониторинга «негативных и пессимистических высказываний» в социальных сетях по примеру Китая. Об этом в интервью «Российской газете» заявил генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

В интервью, посвященном проблемам миграционной политики, Жданов заявил о необходимости усилить контроль за блогосферой и социальными сетями миграционных сообществ, которые, по его словам, «активно используются враждебными акторами для вербовки иностранных граждан и мигрантов». Такой мониторинг, отметил он, должен осуществляться с применением искусственного интеллекта, анализа больших данных и других цифровых инструментов.

В качестве примера он привел китайскую модель регулирования интернета. По словам Жданова, в Китае ИИ в соцсетях отслеживает и удаляет не только «радикальный» и «экстремистский» контент и «призывы к осуществлению деструктивной деятельности», но и публикации, связанные со «злонамеренным искажением социальных явлений», «избирательным преувеличением негативных случаев» и распространением «нигилистических или иных негативных мировоззрений».

«Операторы технических платформ должны в течение суток оперативно удалять пессимистический контент и сообщать в соответствующие правоохранительные органы — для контроля. В условиях существующего кадрового голода в правоохранительных структурах внедрение ИИ видится не “новомодным” стартапом, а актуальной потребностью», — пояснил свою позицию Жданов.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

Он отметил, что внедрение подобных цифровых инструментов необходимо в условиях «угроз распространения радикального антироссийского контента» в интернете.

Ранее источники Reuters сообщали, что российские власти изучают опыт Китая и Ирана в сфере интернет-контроля, включая возможность блокировки крупных сегментов сети и мониторинга онлайн-коммуникаций пользователей. Эксперты полагают, что в скором времени в России может появиться так называемый «блатной» интернет без ограничений, доступный только отдельным категориям граждан.