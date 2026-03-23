СМИ: силовикам и ученым разрешат искать «экстремистские» материалы

Минцифры подготовило поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» — власти предлагают смягчить запрет на поиск «экстремистских» материалов в интернете, пишет Forbes со ссылкой на текст документа.

Издание отмечает, что Минцифры хочет разрешить поиск в научных и исследовательских целях, а также в рамках правотворческой и правоохранительной деятельности. Ранее полный запрет критиковали представители нескольких входящих в Госдуму партий.

Запрет на поиск «экстремистских» материалов был внесен в российский КоАП, поправка об этом вступила в силу 1 сентября 2025 года. В беседе с Forbes председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности Игорь Бедеров назвал действующую норму абсурдной — для передачи запрещенного материала правоохранительным органам нужно было сначала нарушить закон.

Схожей аргументацией пользовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пожаловалась, что ее организация больше не сможет отправлять доносы в МВД и сообщать о присланных ей «экстремистских» материалах.

Критиковал предложение и представитель партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он посчитал штрафы за поиск «экстремистских» материалов первым в России случаем, когда власти будут штрафовать не за распространение запрещенных материалов, а за попытку их найти.

Депутат фракции КПРФ Алексей Куринный при обсуждении инициативы назвал ее попыткой властей наказывать россиян за «мыслепреступление». Предложение он назвал попыткой реализовать «нелепый вариант антиутопии».

Первый штраф за поиск «экстремистских» материалов получил житель Каменска-Уральского Сергей Глухих в декабре 2025 года. Во время судебных слушаний представитель ФСБ заявил, что мужчина «давно был в поле зрения» силовиков и искал материалы по запросу «азов бригада». Сумма штрафа составила три тысячи рублей.