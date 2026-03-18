Интернет и мемы

Известный российский Z-доносчик раскритиковал Путина и назвал его военным преступником

2 минуты чтения 10:43

Провластный Z-блогер Илья Ремесло, известный доносами на Алексея Навального и созданные им организации, опубликовал серию постов с критикой Владимира Путина и призвал его уйти в отставку. На эти публикации обратил внимание руководитель политических проектов ФБК Леонид Волков.

Ремесло опубликовал пост с перечислением пяти причин, по которым он перестал поддерживать Путина. Первой из них он назвал войну в Украине — Ремесло назвал ее тупиковой и унесшей жизни одного-двух миллионов человек. Мужчина призвал «отдать под суд» Путина, поскольку считает его вором и военным преступником.

Также доносчик раскритиковал Путина за ущерб экономике России и благосостоянию граждан, нанесенный чиновниками. Ремесло считает, что Путин несет ответственность за санкции против России, разрушение объектов инфраструктуры и потерю торговых партнеров.

Далее Ремесло отметил, что при Путине в России исчезла свобода СМИ и интернета. Он рассказал, что в 2017 году лично задавал Путину вопрос о том, не пойдет ли Россия по китайскому пути ограничения свободного интернета. Сейчас доносчик считает, что Путин ему открыто соврал, сказав, что этого не будет.

Подвергся критике и срок пребывания Путина у власти. Ремесло посчитал, что России нужен новый современный президент. Путин же, по его мнению, не уважает собственных избирателей, боится дебатов и ответственен за фактическое отсутствие в стране оппозиционных политиков.

Позже Ремесло добавил в этот список еще одну причину — «безумную» тягу Путина к роскоши. Он считает, что политик занялся обогащением себя и своего окружения вместо развития страны. По словам Ремесло, сейчас у Путина есть около 20 резиденций-дворцов по всей стране.

В более поздних постах Ремесло заявил, что находится в России, и призвал Путина научиться терпеть критику в свой адрес. Прокомментировал он и слова Волкова о том, что Ремесло «никогда ничего не делает бесплатно». Доносчик в шуточной форме предложил Волкову основать партию и отметил, что считает депутатов Госдумы «винтиками», управление которыми осуществляется из администрации Путина.

