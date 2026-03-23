Появление «блатного интернета» предсказали в России

В России может появиться так называемый «блатной интернет». Это значит, что доступ к полноценной сети без ограничений власти будут разрешать отдельным категориям граждан. Таким прогнозом в эфире телеканала «Дождь» поделился сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко.

По его словам, такая система будет развиваться параллельно с расширением практики «белых списков», то есть перечней разрешенных сайтов, доступ к которым сохраняется даже при ужесточении интернет-ограничений. Бойко считает, что со временем такие списки могут стать повсеместными и распространиться не только на мобильный интернет, но и на проводной.

О планах внедрения подобных механизмов для домашнего интернета ранее уже писал близкий к силовикам телеграм-канал Mash. По его данным, московским провайдерам поручили срочно подготовить запуск системы «белых списков», аналогичной уже действующей в мобильных сетях. Предполагается, что она позволит сохранить доступ к банковским сервисам, такси и службам доставки даже при отключениях интернета. При этом, как утверждает Mash, постоянная фильтрация трафика может привести к снижению скорости соединения.

Бойко отметил, что внедрение «белых списков» для проводного интернета займет больше времени, поскольку их администрирует не Роскомнадзор, а тысячи региональных провайдеров. Однако, по его оценке, экспериментировать с такими ограничениями могут начать уже в ближайшие месяцы.

По словам Бойко, сейчас состав «белых списков» формируется неравномерно. «Роскомнадзор сидит в состоянии: кто денег принес, тот и будет в белом списке. Есть сейчас совершенно смешные вещи — например, Банк ВТБ есть в белых списках, а Сбербанка нет», — отметил он. И добавил, что в дальнейшем перечень скорее всего значительно расширят. В него включат основные российские банки и крупные онлайн-сервисы, в том числе «Яндекс», «ВКонтакте» и Max.

Отдельный доступ к «блатному интернету», по его оценкам, могут сохранить, например, сотрудники технологических компаний. В частности, те, кто занимается разработкой национальных нейросетей и других цифровых продуктов. Эксперт упомянул, что представители такого бизнеса уже обсуждают с властями возможность оставить для их работников доступ к «нормальному интернету».

Он также заявил, что борьба властей с VPN продолжится. Роскомнадзор блокирует отдельные протоколы и серверы, а разработчики сервисов обхода ограничений пытаются адаптироваться к этим мерам. При этом существующие возможности обхода блокировок постепенно сокращаются.