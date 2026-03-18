Известный музыкант выложил фото в ушанке с гербом России и столкнулся с хейтом

Британский музыкант и певец Джеймс Блант опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Threads фотографию в шапке-ушанке с гербом России. И столкнулся с волной хейта.

Одним из самых популярных комментариев стала картинка с подписью на украинском: «Ты что, долбоеб?». Также пользователи поинтересовались у Бланта, поддерживает ли он вторжение России в Украину.

При этом пост Бланта не содержит каких-либо политических лозунгов или текста вообще — он состоит исключительно из фотографии. Ему посоветовали снять шапку, порвать ее на части и смыть в туалете. А после «помыть» голову, в том числе и изнутри.

Также некоторые пользователи выложили скриншоты и видео с платформы Spotify, на которых видно, как они отменяют подписку на Бланта. При этом многие комментарии, оскорбляющие Бланта, написаны на украинском языке, который музыкант, вероятно, не понимает. В других пользователи соцсети написали подробные объяснения, почему они считают его фотографию неэтичной.

При этом, как рассказывал сам Блант, в прошлом он был профессиональным военным и дослужился до звания капитана армии Великобритании. Во время операции НАТО в Югославии в 1999 году он был одним из офицеров сил стран альянса и едва не вступил в противостояние с российскими войсками.

Тогда подразделения армии России взяли под свой контроль аэропорт «Слатина» в Косово. Блант получил прямой приказ от командующего войсками НАТО в Европе Уэса Кларка атаковать российские войска и добиться контроля над объектом.

Блант отказался выполнять этот приказ несмотря на многократное превосходство в живой силе. Он аргументировал свое решение тем, что это непропорциональное применение силы может стать причиной масштабного военного конфликта. Ему грозил трибунал за отказ подчиниться приказу, однако распоряжение вскоре было отменено, а российские войска согласились допустить в аэропорт силы НАТО.