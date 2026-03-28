Мужчина поучаствовал в интернет-челлендже и чуть не погиб

Мужчина из китайского Гуанчжоу оказался в ловушке после того, как самостоятельно связал себя во время участия в вирусном челлендже с пластиковыми стяжками. Его спас курьер, проезжавший мимо и случайно услышавший крики о помощи, пишет The South China Morning Post.

Курьер сообщил о происходящем в полицию. Прибывшие на место спасатели вскрыли двери дома и обнаружили мужчину связанным на кровати. Он был завернут в ватное одеяло, затем перевязан рыболовной сетью и дополнительно стянут несколькими длинными пластиковыми стяжками, от шеи до щиколоток.

Как рассказал пожарный Лю Цзюньцзе, мужчина самостоятельно связал себя, участвуя в вирусном интернет-челлендже, участники которого фиксируют руки и ноги и затем пытаются освободиться без посторонней помощи. По словам спасателей, особую опасность представляли две стяжки на его шее. Если бы помощь прибыла позже или он попытался выбраться самостоятельно, это могло закончиться гибелью.

История быстро распространилась в китайских соцсетях. Пользователи обсуждали, как мужчине удалось связать себя таким образом. А некоторые отмечали, что в случае трагедии произошедшее могло бы выглядеть как предумышленное убийство.

Как отмечает издание, подобные челленджи регулярно становятся вирусными в интернете, хотя могут представлять угрозу для здоровья. В Китае ранее уже распространялись видео, на которых участники связывали себя пластиковыми стяжками и затем обращались за помощью к курьерам служб доставки после неудачных попыток освободиться. Среди других опасных интернет-испытаний популярность получил и челлендж с лампочкой. Его участники пытались удержать ее во рту, но некоторым затем требовалась помощь врачей, чтобы извлечь ее.