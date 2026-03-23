EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Россияне нашли новый способ обхода блокировок

2 минуты чтения 14:42 | Обновлено: 15:33
Блокировка Telegram, усилившаяся в последние несколько недель, заставила россиян искать альтернативные способы общаться в интернете. Одним из способов обойти ограничения властей стал южнокорейский мессенджер KakaoTalk, пишет The Moscow Times.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Приложение вышло на второе место по скачиваниям в российском сегменте App Store, обогнав imo и уступив госмессенджеру Max. В RuStore его скачали более 10 тысяч раз. 

Издание отмечает, что KakaoTalk впервые оказалось в списке 500 самых популярных бесплатных приложений в России среди всех категорий. Россияне могут пользоваться мессенджером, не зная корейского — его интерфейс переведен на русский. 

KakaoTalk предлагает своим пользователям стандартный функционал — обмен текстовыми сообщениями, отправку изображений и стикеров, групповые чаты, каналы, а также голосовые сообщения и видеозвонки. В России его можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. 

В Южной Корее им пользуются более 90% владельцев смартфонов, сообщает The Moscow Times. Он существует с 2010 года, однако интерес россиян к нему, согласно данным издания, начал проявляться лишь в последние месяцы. 

Портал CNews отмечает, что в KakaoTalk можно зарегистрироваться с российским номером телефона. Однако процесс верификации реализован не так, как привыкли пользователи из России — для регистрации придется самостоятельно отправить смс на номер из Швеции. 

Это обойдется примерно в восемь рублей, отмечает портал. Затем к одному номеру можно будет прикрепить несколько аккаунтов с различными фото профиля и описаниями. В мессенджере есть каналы, но монетизация контента доступна только пользователям с южнокорейским телефонным номером и id-картой.

Также в профиле KakaoTalk запрещено публиковать истории, фото и видеоролики, сообщает CNews. При этом пользователям доступны чаты, максимальное ограничение по участникам — две тысячи человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Jon Russell / Flickr

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
