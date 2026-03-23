Россияне нашли новый способ обхода блокировок

Блокировка Telegram, усилившаяся в последние несколько недель, заставила россиян искать альтернативные способы общаться в интернете. Одним из способов обойти ограничения властей стал южнокорейский мессенджер KakaoTalk, пишет The Moscow Times.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Приложение вышло на второе место по скачиваниям в российском сегменте App Store, обогнав imo и уступив госмессенджеру Max. В RuStore его скачали более 10 тысяч раз.

Издание отмечает, что KakaoTalk впервые оказалось в списке 500 самых популярных бесплатных приложений в России среди всех категорий. Россияне могут пользоваться мессенджером, не зная корейского — его интерфейс переведен на русский.

KakaoTalk предлагает своим пользователям стандартный функционал — обмен текстовыми сообщениями, отправку изображений и стикеров, групповые чаты, каналы, а также голосовые сообщения и видеозвонки. В России его можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

В Южной Корее им пользуются более 90% владельцев смартфонов, сообщает The Moscow Times. Он существует с 2010 года, однако интерес россиян к нему, согласно данным издания, начал проявляться лишь в последние месяцы.

Портал CNews отмечает, что в KakaoTalk можно зарегистрироваться с российским номером телефона. Однако процесс верификации реализован не так, как привыкли пользователи из России — для регистрации придется самостоятельно отправить смс на номер из Швеции.

Это обойдется примерно в восемь рублей, отмечает портал. Затем к одному номеру можно будет прикрепить несколько аккаунтов с различными фото профиля и описаниями. В мессенджере есть каналы, но монетизация контента доступна только пользователям с южнокорейским телефонным номером и id-картой.

Также в профиле KakaoTalk запрещено публиковать истории, фото и видеоролики, сообщает CNews. При этом пользователям доступны чаты, максимальное ограничение по участникам — две тысячи человек.