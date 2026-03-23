Российские больницы уличили в накрутке позитивных отзывов

До четверти отзывов на услуги врачей и клиник в России могут оказаться заказными. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на статистику профильного портала «ПроДокторов».

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Из 1,5 миллиона присланных за 2025 год отзывов на врачей и клиники модерация посчитала заказными более 350 тысяч. Они были преимущественно положительными.

Отказы в публикации следовали, если отзыв имел низкую уникальность и слабую информативность текста. Также отклонялись отзывы, авторы которых не имели документального подтверждения приема у врача.

Издание отмечает, что аналитики выявили две модели поведения у недобросовестных врачей и клиник, которые пытаются обмануть модерацию. Первая заключается в работе со сторонними агентствами или сотрудниками самих клиник — они пишут фейковые отзывы.

Вторая модель является более сложной — заказчики отзывов выходят на онлайн-биржи. При этом исполнителям выписывают поддельные заключения и платят за отзыв.

Врачи и клиники, которые были замечены на размещении фейковых отзывов, сталкиваются с ограничениями, например, им обнуляют рейтинг — на год врачам и на три года клиникам. Также они лишаются возможности вести онлайн-запись через портал и пользоваться другими услугами.

Кроме того, портал публикует информацию о накрутке отзывов на страницах клиник — на данный момент ограничениям подверглись 42 клиники и 12 врачей. Юрист компании «МедРокет» рассказал журналистам, что попытку разместить поддельные отзывы можно считать желанием ввести потенциальных клиентов в заблуждение о качестве услуг. Это, по его мнению, обладает признаками мошенничества (ст. 159 УК).

Деятельность по подделке медицинских документов, необходимых для прохождения модерации и последующей публикации отзыва, можно считать нарушением статьи о подделке документов (ст. 327 УК), считает юрист. Предложение об этом также является уголовно наказуемым деянием, отмечается в материале.