СМИ: зарубежные смартфоны не смогут подключаться к 5G-сетям в России

Российские власти подготовили документ, согласно которому подключение импортных смартфонов к сетям 5G в России будет возможно только через российские криптоалгоритмы. Однако к ним не смогут подключаться зарубежные телефоны, пишут «Известия» со ссылкой на текст приказа Минцифры и мнение представителей отрасли.

Согласно планам властей, развертывание 5G-сетей должно начаться уже в этом году и для шифрования связи будет использоваться алгоритм NEA 7 («Кузнечик»). Иностранные алгоритмы можно будет применять только до 2032 года. Ранее Минцифры планировало допустить иностранные алгоритмы без ограничения по срокам.

Опрошенные изданием представители рынка отметили, что такое решение в случае принятия станет проблемой. Они считают, что при предлагаемых условиях 5G-сети будет практически невозможно внедрить, как и найти подходящий для работы с ними телефон.

Убедить зарубежных производителей применять российский стандарт не получится без его формального закрепления в перечне международных стандартов, считает источник «Известий». Но все российские организации исключены из стандартизирующих органов с марта 2022 года.

«В РФ сейчас не производится абонентское оборудование, поэтому план по развертыванию 5G может быть выполнен не в полном объеме», — рассказал журналистам заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

Эксперт также отметил, что зарубежные смартфоны все еще составляют значительную часть российского рынка. Другие источники рассказали, что Россия не принимала участия в разработке стандартов для сетей пятого поколения, это происходило 10 лет назад. По их мнению, из-за слишком низкой доли России в общемировом рынке сотовой связи и мобильных услуг (2%) зарубежные производители техники, вероятно, не станут заниматься доработкой своих устройств.