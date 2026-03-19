СМИ: зарубежные смартфоны не смогут подключаться к 5G-сетям в России

2 минуты чтения 12:10

Российские власти подготовили документ, согласно которому подключение импортных смартфонов к сетям 5G в России будет возможно только через российские криптоалгоритмы. Однако к ним не смогут подключаться зарубежные телефоны, пишут «Известия» со ссылкой на текст приказа Минцифры и мнение представителей отрасли. 

Согласно планам властей, развертывание 5G-сетей должно начаться уже в этом году и для шифрования связи будет использоваться алгоритм NEA 7 («Кузнечик»). Иностранные алгоритмы можно будет применять только до 2032 года. Ранее Минцифры планировало допустить иностранные алгоритмы без ограничения по срокам.

Опрошенные изданием представители рынка отметили, что такое решение в случае принятия станет проблемой. Они считают, что при предлагаемых условиях 5G-сети будет практически невозможно внедрить, как и найти подходящий для работы с ними телефон.

Убедить зарубежных производителей применять российский стандарт не получится без его формального закрепления в перечне международных стандартов, считает источник «Известий». Но все российские организации исключены из стандартизирующих органов с марта 2022 года.

«В РФ сейчас не производится абонентское оборудование, поэтому план по развертыванию 5G может быть выполнен не в полном объеме», — рассказал журналистам заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

Эксперт также отметил, что зарубежные смартфоны все еще составляют значительную часть российского рынка. Другие источники рассказали, что Россия не принимала участия в разработке стандартов для сетей пятого поколения, это происходило 10 лет назад. По их мнению, из-за слишком низкой доли России в общемировом рынке сотовой связи и мобильных услуг (2%) зарубежные производители техники, вероятно, не станут заниматься доработкой своих устройств.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали