СМИ сообщили о внедрении «белых списков» для домашнего интернета в Москве

Работающие в Москве провайдеры получили от властей указание срочно внедрить систему «белых списков» для домашнего интернета. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Mash.

«Белыми списками» называют перечень интернет-ресурсов, которые власти оставляют доступными при отключениях интернета. Ранее аналогичная система была внедрена для мобильного интернета, регулярные отключения которого власти объясняют заботой о безопасности.

По словам экспертов, фактически внедрение «белых списков» является выходом интернет-цензуры на новый уровень — вместо перечней запрещенных ресурсов, доступ к которым заблокирован, будет существовать список разрешенных, в то время как доступ ко всему остальному интернету будет закрыт.

В свою очередь, принадлежащий Ксении Собчак телеграм-канал «Кровавая барыня» пишет, что сообщения о «белых списках» для домашнего интернета не соответствует действительности.

«100% фейк», — сказал неназванный источник издания, близкий к Минцифры.

13 марта СМИ сообщили о переходе работы мобильного интернета в Москве на «белые списки». За неделю до этого, 6 марта в столице начались серьезные перебои в работе мобильного интернета.

Спустя несколько дней СМИ сообщили, что в столице начали тестировать интернет по «белым спискам». В них входят, в частности, «Госуслуги», правительственные сайты, сервисы «Яндекса», ресурcы холдинга VK, почтовый сервис Mail.ru, госмессенджер Max, сайты маркетплейсов и банков и другие сервисы.

Ранее регулярные отключения мобильного интернета подвергались резкой критике не только со стороны граждан, но и со стороны представителей российских властей. Так, 19 марта опасность действий Роскомнадзора, отвечающего за блокировки, признал губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? Белый список не работает половина, дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо», — процитировал он обращение одного из местных жителей.

При этом Гладков согласился, что отсутствие мобильной связи создает дополнительную угрозу для населения.