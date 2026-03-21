EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ сообщили о внедрении «белых списков» для домашнего интернета в Москве

2 минуты чтения 14:46 | Обновлено: 16:15

Работающие в Москве провайдеры получили от властей указание срочно внедрить систему «белых списков» для домашнего интернета. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Mash.

«Белыми списками» называют перечень интернет-ресурсов, которые власти оставляют доступными при отключениях интернета. Ранее аналогичная система была внедрена для мобильного интернета, регулярные отключения которого власти объясняют заботой о безопасности.

По словам экспертов, фактически внедрение «белых списков» является выходом интернет-цензуры на новый уровень — вместо перечней запрещенных ресурсов, доступ к которым заблокирован, будет существовать список разрешенных, в то время как доступ ко всему остальному интернету будет закрыт.

В свою очередь, принадлежащий Ксении Собчак телеграм-канал «Кровавая барыня» пишет, что сообщения о «белых списках» для домашнего интернета не соответствует действительности. 

«100% фейк», — сказал неназванный источник издания, близкий к Минцифры.

13 марта СМИ сообщили о переходе работы мобильного интернета в Москве на «белые списки». За неделю до этого, 6 марта в столице начались серьезные перебои в работе мобильного интернета.  

Спустя несколько дней СМИ сообщили, что в столице начали тестировать интернет по «белым спискам». В них входят, в частности, «Госуслуги», правительственные сайты, сервисы «Яндекса», ресурcы холдинга VK, почтовый сервис Mail.ru, госмессенджер Max, сайты маркетплейсов и банков и другие сервисы.

Ранее регулярные отключения мобильного интернета подвергались резкой критике не только со стороны граждан, но и со стороны представителей российских властей. Так, 19 марта опасность действий Роскомнадзора, отвечающего за блокировки, признал губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? Белый список не работает половина, дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо», — процитировал он обращение одного из местных жителей.

При этом Гладков согласился, что отсутствие мобильной связи создает дополнительную угрозу для населения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

