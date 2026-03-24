Интернет и мемы

Комик Руслан Белый прокомментировал свою идею создать аналог канала «прошмандовцы русской эмиграции» про женщин

2 минуты чтения 18:53

Комик Руслан Белый назвал «глупым» и «оскорбительным» свое предложение создать телеграм-канал о женщинах, которые «не дают», — по аналогии с каналом «прошмандовцы русской эмиграции». Видеообращение с этим заявлением он опубликовал в инстаграме после выхода выпуска шоу «Давайте вместе сделаем шоу #7» на канале Слава Комиссаренко.

Белый пояснил, что его высказывание прозвучало в рамках импровизационного формата и было «очень глупо сформулированной мыслью». «Это прямо ахинея с моей стороны. Никогда так не делайте. Не воспринимайте это как руководство к действию», — сказал он. Комик добавил, что сам бы негативно отреагировал, если бы услышал подобные слова от кого-то другого.

Поводом для обращения стала волна критики в соцсетях после выхода выпуска шоу. Во время разговора Белый предложил создать телеграм-канал для «молодых мужиков, холостых», где публиковали бы информацию о женщинах, которые «не дают», чтобы их можно было «пробить по базе» и «случайно не потратить на свидании 31 тысячу долларов». При этом он упомянул существующий телеграм-канал «прошмандовцы русской эмиграции», где публикуются истории женщин о пережитом насилии со стороны мужчин.

Коллеги по выпуску не поддержали предложение Белого. Комиссаренко ответил на него: «Нет, Руслан», а Сергей Детков отметил, что такая идея «не смешная» и напомнил, что Белый женат.

Пользователи соцсетей также раскритиковали высказывание комика. Они обращали внимание, что каналы с разоблачениями мужчин создаются прежде всего для предупреждения насилия и защиты женщин, а не для публичного обсуждения их личной жизни.

