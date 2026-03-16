EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Киностудии научились зарабатывать на фанатах-зумерах

2 минуты чтения 13:50

Крупные киностудии все активнее используют фанатские эдиты для продвижения фильмов и сериалов, а также привлечения молодой аудитории. Как пишет CNN, компании начали сотрудничать с авторами таких роликов и даже нанимать их на работу.

Эдиты — короткие ролики, собранные из фрагментов фильмов и сериалов с эффектным монтажом и музыкой, давно ставшие частью интернет-культуры. Они особенно популярны среди фанатов-зумеров. Самые успешные видео могут набирать сотни миллионов просмотров в соцсетях.

Примером такого успеха стала история 25-летней Мелани, известной в соцсетях под ником Uhbucky. В декабре она опубликовала минутный эдит с кадрами из сериала «Жаркое соперничество», который выходит на HBO Max. Видео быстро стало вирусным: только в X оно набрало 4,6 миллиона просмотров и широко разошлось в Instagram, TikTok и Threads.

Интернет и мемы2 минуты чтения

После этого, по словам девушки, представители HBO написали ей в личные сообщения и предложили работу. В 2026 году Мелани ушла из финансового консалтинга и начала работать в HBO над трейлерами и промороликами. CNN и HBO принадлежат одной медиагруппе — Warner Bros. Discovery, однако HBO не ответила на запрос CNN о комментарии.

По данным журналистов, крупные студии постепенно меняют маркетинговые стратегии, ориентируясь на зумеров и миллениалов. В последние годы эдиты продвигали такие компании, как Lionsgate, HBO и Netflix. Например, Lionsgate работает с командами из 10–15 фанатов, которые делают вирусные ролики на контрактной основе.

В студии отмечают, что такие видео могут вернуть интерес к старым франшизам. По словам главы международного диджитал-маркетинга Lionsgate Motion Picture Group Брианы Макэлрой, после продвижения эдитов «Сумерек» выросло количество просмотров фильма на стриминговых платформах.

Основатель аналитической компании Box Office Theory Шон Роббинс считает, что сотрудничество с авторами эдитов может стать новой моделью продвижения фильмов. Вирусные ролики помогают привлекать молодую аудиторию из TikTok в кинотеатры и на стриминговые сервисы, отметил он в комментарии CNN.

Мир20 минут чтения

Опрос рекламного агентства Ogilvy показал, что 86% представителей поколения Z называют себя фанатами тех или иных культурных продуктов, а половина из них признается, что фан-сообщества помогают им лучше понимать мир. По словам Роббинса, именно такой уровень вовлеченности позволяет медиабрендам сохранять популярность «на годы вперед».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

00:01
Самое читаемое

Горящие новости
