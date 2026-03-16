Киностудии научились зарабатывать на фанатах-зумерах

Крупные киностудии все активнее используют фанатские эдиты для продвижения фильмов и сериалов, а также привлечения молодой аудитории. Как пишет CNN, компании начали сотрудничать с авторами таких роликов и даже нанимать их на работу.

Эдиты — короткие ролики, собранные из фрагментов фильмов и сериалов с эффектным монтажом и музыкой, давно ставшие частью интернет-культуры. Они особенно популярны среди фанатов-зумеров. Самые успешные видео могут набирать сотни миллионов просмотров в соцсетях.

Примером такого успеха стала история 25-летней Мелани, известной в соцсетях под ником Uhbucky. В декабре она опубликовала минутный эдит с кадрами из сериала «Жаркое соперничество», который выходит на HBO Max. Видео быстро стало вирусным: только в X оно набрало 4,6 миллиона просмотров и широко разошлось в Instagram, TikTok и Threads.

После этого, по словам девушки, представители HBO написали ей в личные сообщения и предложили работу. В 2026 году Мелани ушла из финансового консалтинга и начала работать в HBO над трейлерами и промороликами. CNN и HBO принадлежат одной медиагруппе — Warner Bros. Discovery, однако HBO не ответила на запрос CNN о комментарии.

По данным журналистов, крупные студии постепенно меняют маркетинговые стратегии, ориентируясь на зумеров и миллениалов. В последние годы эдиты продвигали такие компании, как Lionsgate, HBO и Netflix. Например, Lionsgate работает с командами из 10–15 фанатов, которые делают вирусные ролики на контрактной основе.

В студии отмечают, что такие видео могут вернуть интерес к старым франшизам. По словам главы международного диджитал-маркетинга Lionsgate Motion Picture Group Брианы Макэлрой, после продвижения эдитов «Сумерек» выросло количество просмотров фильма на стриминговых платформах.

Основатель аналитической компании Box Office Theory Шон Роббинс считает, что сотрудничество с авторами эдитов может стать новой моделью продвижения фильмов. Вирусные ролики помогают привлекать молодую аудиторию из TikTok в кинотеатры и на стриминговые сервисы, отметил он в комментарии CNN.

Опрос рекламного агентства Ogilvy показал, что 86% представителей поколения Z называют себя фанатами тех или иных культурных продуктов, а половина из них признается, что фан-сообщества помогают им лучше понимать мир. По словам Роббинса, именно такой уровень вовлеченности позволяет медиабрендам сохранять популярность «на годы вперед».