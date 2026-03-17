Мужчина провалился в берлогу к медведю и избил его палками для ходьбы

На горе Ивакамияма в префектуре Ивате медведь покусал 69-летнего мужчину, который провалился к нему в берлогу. Однако инцидент закончился благополучно для пожилого японца, так как он избил медведя треккинговыми палками, сообщает SoraNews24.

Мужчина со своей спутницей совершали пешую прогулку по туристической тропе. Однако в ночь перед выходом в горной местности выпало много снега, поэтому они заблудились и не заметили под снежным покровом вход в медвежью берлогу.

В какой-то момент японец провалился по пояс в снег. Его ноги оказались в берлоге спящего медведя, который, по данным издания, проснулся и от испуга укусил незваного гостя за икру левой ноги.

Затем животное выбралось наружу и попыталось напасть на женщину, но мужчина пустил в ход палки для ходьбы и побил медведя. Как пишет SoraNews24, сбитый с толку медведь убежал в лес. Японские журналисты воссоздали весь инцидент в 3D-графике и показали, как медведь кусал мужчину за ногу.

Туристы благополучно вернулись на тропу и добрались до ближайшего поселка. Вскоре пожилого японца эвакуировали из горной местности на спасательном вертолете. Врачебное обследование подтвердило, что жизни мужчины ничего не угрожает: укус оказался поверхностным и неглубоким. Сумел ли медведь снова заснуть, остается неизвестным.

Примечательно, что зрители, обсуждавшие произошедшее, выразили поддержку именно медведю. Один из пользователей написал: «Редкий случай самообороны со стороны медведя». Зрительница также написала: «Медведь, должно быть, испугался даже сильнее, чем турист». «Бедный медведь просто делал то, что и должен был делать: спал зимой», — сообщал третий комментарий к телеэфиру.