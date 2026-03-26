Зарплаты московских курьеров обогнали доход квалифицированных сотрудников

Зарплаты курьеров в Москве превысили доход квалифицированных сотрудников как без высшего образования, так и с его наличием. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса поиска работы SuperJob.

Медианная зарплата курьера в российской столице составляет 137 тысяч рублей в месяц. Это на 12% выше, чем у работников с дипломом, и на 27% выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования.

За 2025 год доходы курьеров выросли на 5%, а в январе-марте 2026 года поднялись еще на 10% на фоне сезонного спроса, пишет «Коммерсант».

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Доставка остается одним из немногих сегментов рынка труда, где по-прежнему нужны новые сотрудники. За год вакансий в доставке стало больше на 2%, хотя в целом по рынку их число сократилось на 20%. При этом количество резюме в доставке за тот же период выросло на 26%.

Ранее финансовая онлайн-платформа Webbankir опросила более 1,5 тысяч человек по всей России, чтобы выяснить, какой ежемесячный уровень дохода они хотели бы иметь в 2026 году.

Результаты показали, что в среднем россияне рассчитывают зарабатывать по 180319 рублей в месяц. При этом наиболее популярным вариантом ответа стала зарплата в 100 тысяч рублей, которую выбрали 35,1% респондентов. Еще 17,5% назвали желаемым доходом 150 тысяч рублей, а 19,6% — 200 тысяч рублей.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Заработок выше этих значений хотели бы получать 22,7% участников опроса. Причем почти половина из них (10,3%) рассчитывают на доход свыше 400 тысяч рублей в месяц. В то же время лишь около 5% опрошенных заявили, что были бы довольны зарплатой на уровне 50 тысяч рублей.